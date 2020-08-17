Есть риски для Украины - Зеленский внезапно собрал силовиков

Украинский глава Владимир Зеленский решил оперативно отреагировать на опасную ситуацию в Беларуси, так как она несет риски для Украины. 17 августа он провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в соседней стране. На совещании с Зеленским силовики проанализировали внутриполитическую ситуация в самой Беларуси и и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий. По итогам заседания Зеленский дал представителям силовых структур соответствующие распоряжения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"События в Беларуси могут существенно повлиять на Украину", — заявил Зеленский на совещании с силовиками.

Представители силовых структур в свою очередь пояснили президенту, какие риски непосредственно для Украины могут возникнуть в связи с тем или иным развитием ситуации в Беларуси.

"Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации, учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов. По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения", — подвели итоги совещания в Офисе президента.

Как известно, в том, что белорусы наконец захотели свободы и демократии Лукашенко обвиняет Европу. Он убежден, что протестными акциями "руководят из-за границы" и даже нашел в этой ситуации "украинский след". В связи с этим президент Беларуси обратился российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности. По данным белорусских СМИ, накануне на российских дорогах появились несколько колонн неузнанной военной техники, которые двигались в направлении границы с Беларусью.

Тем временем в Беларуси продолжают акции протеста против Лукашенко, так как белорусы не собираются отказываться от своих требований. С 17 августа в стране они объявили общенациональную забастовку. Рабочие требуют отставки Александра Лукашенко, проведения честных выборов, освобождения всех политических заключенных и привлечения к ответственности виновных в насилии над участниками протестов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский мгновенно отреагировал на скандальные обвинения белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес руководства Украины, которое якобы "приказывает" ему провести повторные выборы в Беларуси. Президент Украины возмущен сознательным нагнетанием ситуации со стороны Лукашенко, который уже не в первый раз публично пренебрегает дружественными отношениями с официальным Киевом. Зеленский назвал слова Лукашенко сознательной провокацией, которой президент Беларуси в очередной раз доказал, что для него уже ничего не стоит историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей.