Почему в Украине новая вспышка коронавируса - в Кабмине наконец-то признались

Ситуация с пандемией коронавируса начинает стремительно ухудшаться — в понедельник, 17 августа, обнаружили уже 1464 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает 92820 человек. Стоит обратить внимание на то, что уже 2089 укринцев умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Глава Кабмина Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством украинского лидера Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавирусной болезни решил объяснить, почему в нашей стране новая вспышка коронавирус. По его словам, на западе Украины среди основных причин широкого распространения коронавируса — свадьбы и религиозные обряды. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

Денис Шмыгаль обратил внимание на то, что его команда будет проверять больницы, чтобы быть готовой ко второй волне COVID-19 , если она наступит осенью.

"Вместе с тем ситуация с распространением вируса непростая во всем мире, о чем свидетельствует около 22 млн заражений и почти 800 000 смертей", — подчеркнул глава правительства.

Кроме того, отмечается, что полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению карантинных мероприятий гражданами. Сейчас выявлено 114 тыс нарушений при использовании приложения "Действуй дома".

Стоит обратить внимание на то, что представитель Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил новое предупреждение, что проведение местных выборов в Украине 25 октября 2020 может оказаться под угрозой из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине. Чиновник подчеркнул, что если 50% нашей страны окажется в красной зоне, то голосование могут перенести. Виктор Ляшко обратил внимание на то, что в этом случае выбирать местную власть украинцам придется позже.