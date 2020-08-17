Почему в Украине новая вспышка коронавируса - в Кабмине наконец-то признались

Ситуация с пандемией коронавируса начинает стремительно ухудшаться — в понедельник, 17 августа, обнаружили уже 1464 новых случая заражения. Общее количество больных
Денис Шмыгаль обратил внимание на то, что его команда будет проверять больницы, чтобы быть готовой ко второй волне
"Вместе с тем ситуация с распространением вируса непростая во всем мире, о чем свидетельствует около 22 млн заражений и почти 800 000 смертей", — подчеркнул глава правительства.
Кроме того, отмечается, что полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению карантинных мероприятий гражданами. Сейчас выявлено 114 тыс нарушений при использовании приложения "Действуй дома".
Стоит обратить внимание на то, что представитель Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил новое предупреждение, что проведение местных выборов в Украине 25 октября 2020 может оказаться под угрозой из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине. Чиновник подчеркнул, что если 50% нашей страны окажется в красной зоне, то голосование могут перенести. Виктор Ляшко обратил внимание на то, что в этом случае выбирать местную власть украинцам придется позже.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что во время масштабных исследований выявляются все новые симптомы