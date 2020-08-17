Уходи - Лукашенко неожиданно последовал совету Кремля

Гостелевидение Беларуси внезапно решило освещать протесты, на которых беларусы требуют ухода с поста президента Александра Лукашенко, победу на выборах которого не признают ни граждане страны, ни мировые лидеры. Таким образом Лукашенко решил последовать совету председателя комиссии российского Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, который ранее предупреждал президента Беларуси о неминуемом поражении, если он продолжит неправильную тактику с примитивными государственными СМИ, которые специально уходят от острых тем и не показывают правду о том, что действительно происходит в стране. 17 августа Государственный канал Общенациональное телевидение Беларуси впервые показал в эфире Лукашенко, которому кричат "Уходи!" рабочие Минского завода колесных тягачей, где объявили забастовку. Беларусы считают, что это подтверждение того, что "лед тронулся" и власть их услышала, передает ONLINE.UA.

Как видно в видео, бастующие белорусы не давали и слова сказать Лукашенко, который пытался овладеть ситуацией. Сотрудники завода, которые участвовали на встречи с президентом, отметили, что Лукашенко уверял их в том, что вокруг враги, от которых только он сомжет спасти, а также пугал 1990-ми годами. В видео же показали громкую речь Лукашенко, которые несмотря на призывы уйти с поста президента, заявил, что в Беларуси прошли выборы и других не будет.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. В Беларуси провели выборы и других выборов не будет", — показали часть выступления Лукашенко в ролике.

Как известно, в том, что белорусы наконец захотели свободы и демократии Лукашенко обвиняет Европу. Он убежден, что протестными акциями "руководят из-за границы" и даже нашел в этой ситуации "украинский след". В связи с этим президент Беларуси обратился российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности. По данным белорусских СМИ, накануне на российских дорогах уже появились несколько колонн неузнанной военной техники, которые двигались в направлении границы с Беларусью.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в команде российского президента Владимира Путина наконец признали, что поражение Лукашенко неизбежно, так как он уже проиграл информационное поле представителям оппозиции. Председатель комиссии российского Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Лукашенко выбрал неправильную тактику с примитивными государственными СМИ, которые специально уходят от острых тем, и это ему будет стоить президентского кресла.