Ученые выяснили, как недосыпание меняет поведение человека - что следует знать

Команда ученых обнаружила связь между недосыпанием и предпринимательской деятельностью. Они устроили специальное исследование, в котором наблюдали за активностью людей и нехваткой сна. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Entrepreneurship Theory and Practice.

По обнародованным данным, участниками проекта стали 350 человек. До начала эксперимента они заполнить анкеты относительно состояния сна и склонности к синдрому дефицита внимания и гиперактивности.

Респонденты отвечали на вопросы о умение концентрироваться на деталях, планах начать ли выкупить бизнес в ближайшие 5-10 лет. Их поделили на две группы. Первая выспалась и снова ответила на вопрос, а вторая проходила тест каждый час в течение ночи.

Этот тест повторили еще два раза с привлечением примерно 300 человек. Участниками четвертого эксперимента стали 176 бизнесменов. Они заполнили анкету относительно сна и СДВГ, а также намерениях начать еще одно дело.

Результаты говорят о причинно-следственная связь между нехваткой сна, склонностью к СДВГ и повышенной мотивацией открыть собственный бизнес.

"Нарушения сна могут помочь людям перестать обдумывать идеи бизнеса и начать их реализовывать", — отметил соавтор статьи Брайан Гуния, представители школы бизнеса в Университете Джона Хопкинса.

В то же время ученые не нашли ответа на вопрос об эффективности недосыпа непосредственно в развитии бизнес-идей.

"Мы не выступаем за то, чтобы лишать себя сна" — отметил соавтор Джефф Гиш, профессор бизнеса из Университета Центральной Флориды.

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