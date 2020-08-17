Простите его - в Верховной Раде обратились к белорусам с неожиданным предложением

Ситуация, которая сейчас сложилась в Беларуси, никого не оставила равнодушным. Официальный Киев неоднократно озвучивал свою позицию по этому вопросу — украинская власть отмечала, что поддерживает решение белорусов продолжать мирные протесты, а также критикует дерзкие действия команды действующего президента Александра Лукашенко. Однако 17 августа народный избранник правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко выступил с новым неожиданным заявлением — он призвал белорусов простить Александру Лукашенко его "грехи и преступления". Об этом украинский политик написал на своей Facebook-странице, передает ONLINE.UA.

"Родные мои братья беларусы! Если вы не простите Батьку его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себе этого, и не сможете вернуть все назад", — озвучил свое мнение народный избранник.

Он также напомнил о том, что "мир в обществе и государстве держится на прощении и любви". Что важно понимать, во фракции "Слуга народа" есть и отличная позиция относительно событий в Беларуси. Депутат Богдан Яременко обнародовал заявление группы 14 парламентариев из фракции, в которой они называют выборы президента в Беларуси сфальсифицированными и предостерегают Александра Лукашенко от жестокого подавления протестов и обращение за помощью к России. Сам белорусский лидер начал жаловатся на то, что НАТО наращивает военную мощь и "брякает гусеницами" у границы с Беларусью.

Стоит обратить внимание на то, что 17 августа белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с новым резонансным заявлением — политик отметил, что готов перераспределять властные полномочия в стране, однако исключительно через конституционный процесс, а не через уличные акции. По его убеждению, если ситуация и дальше будет обостряться, то можно ожидать "беды". Кроме того, действующий президент не забыл напомнить и о том, что сейчас ведется работа над вариантами изменения конституции страны, предусматривающими перераспределение властных полномочий.