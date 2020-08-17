Простите его - в Верховной Раде обратились к белорусам с неожиданным предложением

Ситуация, которая сейчас сложилась в Беларуси, никого не оставила равнодушным. Официальный Киев неоднократно озвучивал свою позицию по этому вопросу — украинская власть отмечала, что поддерживает решение белорусов продолжать мирные протесты, а также критикует дерзкие действия команды действующего президента Александра Лукашенко. Однако 17 августа народный избранник правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко выступил с новым неожиданным заявлением — он призвал белорусов простить Александру Лукашенко его "грехи и преступления". Об этом украинский политик написал на своей Facebook-странице, передает ONLINE.UA.
"Родные мои братья беларусы! Если вы не простите Батьку его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себе этого, и не сможете вернуть все назад", — озвучил свое мнение народный избранник.
Он также напомнил о том, что "мир в обществе и государстве держится на прощении и любви". Что важно понимать, во фракции "Слуга народа" есть и отличная позиция относительно событий в Беларуси. Депутат Богдан Яременко обнародовал заявление группы 14 парламентариев из фракции, в которой они называют выборы президента в Беларуси сфальсифицированными и предостерегают Александра Лукашенко от жестокого подавления протестов и обращение за помощью к России. Сам белорусский лидер начал жаловатся на то, что НАТО наращивает военную мощь и "брякает гусеницами" у границы с Беларусью.
Стоит обратить внимание на то, что 17 августа белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с новым резонансным заявлением — политик отметил, что готов перераспределять властные полномочия в стране, однако исключительно через конституционный процесс, а не через уличные акции. По его убеждению, если ситуация и дальше будет обостряться, то можно ожидать "беды". Кроме того, действующий президент не забыл напомнить и о том, что сейчас ведется работа над вариантами изменения конституции страны, предусматривающими перераспределение властных полномочий.
Как сообщал ONLINE.UA, глава Европейского совета Шарль Мишель решил созвать внеочередную видеоконференцию лидеров государств ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси.