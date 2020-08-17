Я подписал указ - Зеленский срочно обратился ко всем украинцам

Сегодня, 17 августа 2020 года, бывшему лидеру группы Скрябин Андрею Кузьменко, который в 2015 году погиб в автокатастрофе, исполнилось бы 52 года. В день рождения легендарного украинского артиста президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил Кузьме звание Героя Украины посмертно. Это уже второе звание, которое Андрей кузьменко получил после смерти — в день годовщины его смерти, 2 февраля этого года, музыканту было присвоено звание народного артиста. В связи с этим событием Зеленский обратился ко всем украинцам. Он вспомнил, что день смерти Кузьмы стал шоком для каждого гражданина страны, так как люди считали его родным и близким человеком. Президет вспомнил артистка как настоящего защитника Украины и вдень его памяти призвал каждого украинца вместе сделать все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей — как этого и хотел Андрей Кузьменко. Соответствующее обращение Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети, передает ONLINE.UA.

Андрей Кузьменко "Скрябин" (фото - facebook.com/skryabinofficial)

"Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года. Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека. У каждого украинца есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Кузьмы. Он оставил след в сердце каждого. Он учил нас не забывать и звонить настоящим друзьям из старых фотографий. Приезжать к маме, чтобы посидеть на кухне не один час. И, конечно, он учил нас не стыдиться своей земли, потому что каждый — сам себе страна", — написал Зеленский.

Украинский глава вспомнил, что с началом войны Андрей Кузьменко регулярно ездил на Донбасс и помогал украинским защитникам. Зеленский считает, что Кузьма и сам был настоящим защитником Украины, воином слова, а его оружием были — ручка, бумага и микрофон.

"Песней он исцелял душу, словом — заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину. Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинцы. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо. Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звание Героя Украины. Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей", — подытожил Зеленский.

Напомним, знаменитый украинский певец, лидер группы Скрябин Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. На подъезде к селу Терновка в Днепропетровской области его внедорожник Toyota Sequoia столкнулся с цистерной молоковоза. От полученных травм Кузьма скончался на месте происшествия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские артисты записали трогательную песню в память Кузьмы Скрябина.