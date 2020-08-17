Бросают в меня бомбами - Трамп назвал своего главного врага

Американские политики продолжают готовиться к президентским выборам, которые состоятся в начале ноября. Действующий лидер страны Дональд Трамп выступил накануне с объяснением относительно того, кого считает своим настоящим оппонентом. Об этом сообщает ONLINE.UA, ссылаясь на Fox News.

Официальным кандидатом от Демократической партии стал бывший вице-президент Джо Байден. По словам Трампа, совсем не он, впрочем, стал его главным политическим врагом.

"Мой самый серьезный соперник — это не Байден, а нечестная пресса", — пояснил американский президент.

Он отметил, что буквально каждый день вынужден противостоять медиа, которые поддерживают кандидата-демократа.

"Каждый день они бросают в меня "бомбы". Это делают нечестные журналисты", — подчеркнул Трамп и добавил, что пока ему удается бороться с ними.

Президент считает, что Байден спрятался в своем бункере и даже не отвечает на журналистские вопросы. Сам он, однако, регулярно общается с медиа и даже с теми репортерами, которые его не поддерживают.

Напомним, Трамп как президент США в течение последних месяцев попал под сокрушительную критику за свои заявления о пандемии коронавирус, сотрудничество США с европейскими странами, а также неоднозначную политику в противостоянии кризису.

Следует добавить, что такая американская реакция общества может стать решающим фактором для результатов выборов в ноябре.

Как сообщал ONLINE.UA, американский глава Дональд Трамп внезапно захотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он приказал помощникам организовать их переговоры, как можно скорее, желательно уже в сентябре.

Трамп хочет, чтобы встреча с Путиным состоялась до президентских выборов в США. В чем причина такой спешки — по ссылке.