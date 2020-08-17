Я с Путиным согласен - Лукашенко удивил новым резонансным заявлением

17 августа белорусский Александр Лукашенко выступил с очередным неожиданным заявлением — по его словам, протесты в стране спровоцированы, чтобы власть "оттащила своих военных на внутренние действия". Кроме того, он добавил, что его мнение также разделяет глава Кремля Владимир Путин. Стоит обратить внимание на то, что несколько известных российских СМИ недавно поделились шокирующей информацией — они рассказали о том, что автозаки ОМОНа Росгвардии 16 августа уже начали идти к границе с Беларусью. Это произошло после того, как Лукашенко официально попросил Путина о военной помощи. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Sputnik Беларусь.
"Мы видим, что звенят гусеницами. Я вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия", — заявил Александр Лукашенко.
Кроме того, он отметил, что его мнение совпадает с мнением с президента РФ Владимира Путина.
"Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они к нам равнодушны? Да нет, мы с Путиным одной мысли, что все там — заварушка эта — не зря", — добавил белорусский лидер.
Что также интересно, в Кремле недавно признали, что отставка Лукашенко с поста главы государства в сложившейся ситуации является вероятной и этого опасается российская власть. В Москве также подтвердили, что окружение президента Беларуси уже интересовалось у представителей Кремля вопросом о возможности побега в Россию.
"Никто не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе достичь успеха в подавлении протестов, но здесь есть большая проблема", — заявили изданию источники в Кремле.
Как сообщал ONLINE.UA, 17 августа официально стало известно, что глава Европейского совета Шарль Мишель решил созвать внеочередную видеоконференцию лидеров государств ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси.