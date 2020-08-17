Я с Путиным согласен - Лукашенко удивил новым резонансным заявлением

17 августа белорусский Александр Лукашенко выступил с очередным неожиданным заявлением — по его словам, протесты в стране спровоцированы, чтобы власть "оттащила своих военных на внутренние действия".

Кроме того, он добавил, что его мнение также разделяет глава Кремля Владимир Путин.

Стоит обратить внимание на то, что несколько известных российских СМИ недавно поделились шокирующей информацией — они рассказали о том, что автозаки ОМОНа Росгвардии 16 августа уже начали идти к границе с Беларусью.

Это произошло после того, как Лукашенко официально попросил Путина о военной помощи.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на