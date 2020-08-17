Впервые в истории - Украине приготовили невероятный подарок ко Дню Независимости

Малайизия приготовила невероятный подарок на День независимости Украины. 24 августа в малайзийской столице Куала-Лумпуре телекоммуникационная башня KL Tower впервые в истории засияет цветами украинского флага — синим и желтым. Эта башня является самой туристической смотровой точкой Куала-Лумпура и вместе с антенной составляет 421 м, что делает ее седьмой в списке самых высоких в мире. О таком замечательном сюрпризе сообщило Посольство Украины в Малайзии, передает ONLINE.UA.

"По случаю Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины самая высокая туристическая обзорная точка Куала-Лумпура телебашня KL Tower засветится желтым и синим цветами. Одна из самых известных и самых узнаваемых достопримечательностей столицы Малайзии впервые светиться специально разработанной и стилизованной подсветкой по случаю национального праздника другого государства", — сообщили украинские дипломаты.

Украинцы в Малайзии в восторге от идеи с подсветкой в цветах украинского флага главной телебашни Малайзии. Они поблагодарили дипломатов за такой сюрприз в важный для них праздник Украины.

Как известно, официальное название куала-лумпурской телебашни — Менара Куала-Лумпур. Ее построили в 1996 году и сейчас она стала самым популярным у туристов объектом. На высоте 276 метров над уровнем земли на башне находится вращающийся ресторан и смотровая площадка с обзором 360 градусов, а еще выше — открытая смотровая площадка. Здесь же находится новый аттракцион SkyBox – стеклянный куб на высоте смотровой площадки. Подъем на скоростном лифте туда занимает 54 секунды. У подножия Менары находится небольшой тематический парк культуры Малайзии. В туристической зоне находятся административный офис, сувенирные магазины и пешеходный комплекс длиной 146 метров с каскадными бассейнами. Ствол башни состоит из 22 уровней с четырьмя лифтами и лестничными маршами общей протяженностью 2058 ступеней.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что подобный подарок Украине в День Независимости ранее делали в Бразилии. Там также всемирно известная статуя Христа-Искупителя в столице Бразилии "засветилась" цветами украинского флага.