У Зеленского ошеломили заявлением о катастрофе рейса МАУ - что случилось

Сейчас продолжается расследование трагической катастрофы рейса PS752, который поразил ракета иранских военных под Тегераном. В Министерстве иностранных дел считают, процесс может затянуться как минимум на несколько лет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Цензор.НЕТ".

По словам заместителя министра Евгения Енина, он понимает, украинское общество ожидает оперативное обнародование результатов.

"В значительной степени все зависит от наличия политической воли иранской стороны. Если мы посмотрим на аналогичную практику расследования других авиационных катастроф, вспомним, например, ситуацию с сбиванием над Черным морем российского самолета, на борту которого находились граждане России и Израиля, процесс урегулирования продолжался около 2 лет. Если мы говорим о возможности использования международных судов, то там нижняя планка начинается с отметки 5 лет ", — пояснил дипломат.

Енин добавил, все процессы могут быть урегулированы в досудебном порядке. Главным инструментом для этого стали переговоры с официальным Тегераном.

"Мы будем стараться максимально использовать эти возможности для поиска взаимоприемлемого объективного решения в этом сложном деле. В то же время международное право предусматривает и другие механизмы защиты нарушенных прав, если двусторонний трек переговоров исчерпал себя. Но на сегодняшний день мы настроены исключительно на переговоры с иранской стороной ", — подчеркнул замминистра.

Напомним, трагический рейс поднялся в воздух утром 8 января с тегеранского аэропорта. Командование Ирана тогда находилось наготове через новый конфликт с США. Военнослужащие, по официальным объяснением, случайно поразили лайнер ракетой.

Жертвами катастрофы стали 176 человек, из которых 11 — украинцы.

Как сообщал ONLINE.UA, представители Ирана четко согласились на уплачивания компенсации за поражения ракетой лайнера МАУ. Министерство иностранных дел выступило с опровержением данных о несогласии Тегерана по выполнению договоренностей.