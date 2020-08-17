Выбор телевизора плазмы: как сделать удачную покупку без ошибок

Люди решаются обновить телевизор примерно раз в 5, а то и все 10 лет. В современном мире за такой, казалось бы, короткий срок может произойти огромный скачок технологий! Чтобы не потеряться в разнообразии моделей и сделать правильный выбор, покупателю не лишним будет ознакомиться с этой статьей.

Расчет диагонали телевизора

Диагональ – очень важная характеристика телевизора. При этом самая широкая диагональ не всегда самая правильная. Если ошибиться с выбором величины дисплея, можно долго мучиться от некачественного изображения и даже пожалеть о покупке, так и не поняв причин неудовольствия. А проблема может заключаться в том, что человеку приходится смотреть на слишком большой экран с очень маленького расстояния, и наоборот.

В магазинах электроники можно встретить как совсем миниатюрные модели с 26-дюймовой диагональю, так и целые кинотеатры на 180 дюймов. Чтобы наверняка знать, какая длинна подойдет для конкретного случая, нужно сделать следующее.

Определиться, где будет установлен телевизор. Отметить место, с которого зритель чаще всего будет его смотреть. Измерить расстояние между этими двумя точками.

В идеале оно должно получиться в 3 раза больше предполагаемой диагонали экрана. К примеру, если расстояние составляет около 2,5 метров, оптимальной будет диагональ 32 дюйма.

Оптимальное разрешение экрана

Разрешение определяет количество точек (пикселей) по вертикали и по горизонтали картинки. Экраны с наибольшим количеством точек дают наиболее качественное изображение. Даже крупные планы на таком дисплее сохраняют свою четкость и показывают мельчайшие детали объекта. Существуют такие типы разрешений:

1280×720;

1920x1080 Full HD;

3840x2160 Ultra HD 4K;

7680x4320 8K.

При выборе разрешения нужно ориентироваться на длину диагонали телевизора. Если она меньше 32 дюймов, то достаточно разрешения НD Ready. Искать большего не имеет смысла. Но если размер экрана выходит за предел 32 дюйма, разрешение Full HD отлично справится со своей задачей.

Формат Ultra HD 4K предполагает четкость картинки даже на максимально больших экранах. Вызывает вопрос только актуальность такой технологии. Дело в том, что в сегодняшнем мире видео существует не так много контента, требующего высокого разрешения.

Не смотря на этот факт, качество 8К все же продвигается на рынке, а значит в скором времени зрителя будут удивлять новым качеством телевизионного продукта.

Функционал современной плазмы

На современном уровне развития технологий телевизор уже давно не просто коробка с функцией переключения каналов, настройкой звука и картинки. Теперь пользователь может воспользоваться USB-портом для подключения флэш-накопителя с фотографиями, музыкой, фильмами.

У современного телевизора может быть HDMI, через который к нему может быть подключен компьютер или ноутбук.

Через AV-порт подключают дополнительное звуковое оборудование.

Для подключения к интернету телевизор может использовать Wi-Fi, а если такового нет, предусмотрен LAN для сетевого кабеля.

Фактически смарт-телевизор в сфере развлечений заменяет стационарный компьютер, потому что через него можно выходить в интернет, вести диалоги в соцсетях и скачивать приложения. При этом цена на телевизор плазму колеблется в пределах 18 тыс. гривен.

Исходя из описанных технических характеристик, покупатель сможет отыскать телевизор, стоящий на перекрестке практических потребностей и возможностей кошелька.