Качественно новые угрозы - Киев решился на отзыв посла из Беларуси

Официальный Киев отозвал посла в Беларуси на фоне решений Минска, которые произошли в последние дни. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о кардинальном изменении отношений между государствами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ведомство.

По его словам, ударом по отношениям стало возвращение задержанных наемников ЧВК "Вагнер" в РФ, хотя были законодательные основания для передачи преступников Украины.

"Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям", — подчеркнул Кулеба.

Вместе с тем президент Александр Лукашенко выступил с целым рядом заявлений, в которых безосновательно обвинил украинскую сторону в недружественных актах против Беларуси.

"Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активное привлечение России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси... Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях ", — подчеркнул министр.

Дипломат отметил, именно это стало причиной для отзыва посла Игоря Кизима в Киев для консультаций. Общее объяснение такого решения — недопустимые действия белорусских властей.

В министерстве напомнили, что отзыв посла для консультаций — это распространенный в дипломатической практике шаг, который говорит о своеобразный протест другой страны. Например, Грузия отозвала дипломата после предоставления должности в Украине бывшему президенту Михеилу Саакашвили.

Как сообщал ONLINE.UA, 17 августа белорусский Александр Лукашенко выступил с очередным громким заявлением — по его словам, протесты в стране спровоцированы, чтобы власть "оттащили своих военных на внутренние действия". Кроме того, он добавил, что его мнение также разделяет президент РФ Владимир Путин.