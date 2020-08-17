Украина проводит спецоперацию на границе с Беларусью - что там происходит

Украинские власти считают опасной ситуацию в Беларуси, так как она несет риски для Украины. За обстановкой бдительно следят и украинские пограничники, которые усилили контроль на границе Украины и Беларуси. 17 августа пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что ситуация на украинско-беларусской границе стабильная — никаких провокаций не зафиксировано. Но он напомнил, что еще в июле там была запущена плановая спецоперация, которую теперь продолжают с учетом особенностей ситуации, которая сегодня сложилась в Беларуси. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на РБК.

"В настоящее время мы не наблюдаем, чтобы на белорусской границе были нестандартные ситуации. У нас постоянно происходит взаимный обмен информацией с белорусской стороной", — уверил Демченко.

По словам представителя ГПСУ, все пункты пропуска на границе Украины и Беларуси функционируют в штатном режиме — средний пассажиропоток в сутки составляет около 3 тысяч человек и на въезд и на выезд.

Как известно, Украина и Беларусь 30 июля договорились об усилении пограничного режима, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в обеих странах. Там сейчас проходит основной этап операции — оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на госгранице. По предварительному плану, спецоперация будет длиться до октября.

Важно напомнить, что Лукашенко из-за протестов в Беларуси обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Речь идет именно о военной помощи которую Путин пообещал оказать Лукашенко на основе принципов Договора о создании Союзного государства и по линии Организации Договора о коллективной безопасности. Белорусские СМИ сообщают, что уже накануне на российских дорогах появились несколько колонн неузнанной военной техники, которые двигались в направлении границы с Беларусью — предположительно, они уже въехали в Беларусь.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский решил оперативно отреагировать на опасную ситуацию в Беларуси, так как она несет риски для Украины. 17 августа он провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в соседней стране. На совещании с Зеленским силовики проанализировали внутриполитическую ситуацию в самой Беларуси и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий. По итогам заседания Зеленский дал представителям силовых структур соответствующие распоряжения.