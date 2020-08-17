На Земле зафиксирован новый температурный рекорд - где самое жаркое место на планете

Глобальное потепление, которое влечет за собой изменение климата, набирает обороты. 17 августа в национальном парке Долина Смерти, расположенном в Калифорнии, зафиксирована самая высокая температура на Земле — 54,4°С. Национальная погодная служба США пока проверяет данные, и если они подтвердятся, то эта температура будет считаться рекордной на Земле, а Долина Смерти укрепит свое звание самого жаркого места на планете. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Новый температурный рекорд зафиксировала автоматическая метеорологическая станция Национальной службы погоды США в районе Печного ручья недалеко от границы со штатом Невада. Этот показатель будут проверять — профессор Джеймс Ренвик, специалист по климату из Веллингтонского университета штата Виктория, объяснил, что в этих случаях нужны дополнительные проверки приборов, которые должны работать корректно и точно. Он напомнил, что последний раз самую высокую на Земле температуру в +54°C фиксировали в этой же Долине Смерти в 2013 году.

Per the climate data in xmACIS2, this is the first time since 1913 that Death Valley has reached 130F. In July 2013, it last reached 129F. If valid, it would be the hottest August temperature at the site by 3F. @NWSVegas pic.twitter.com/gZNBW4NXI4 — NWS WPC (@NWSWPC) August 16, 2020

Как известно, в истории также имеются данные, что в 1913 году в Долине Смерти была зафиксирована температура 56,7°C. НО эту информацию оспаривают ученые, считая, что тогда при измерениях была допущена ошибка.

Важно отметить, что текущая рекордная жара не ограничивается только пустынями — эксперты сообщают, что она простирается от Аризоны до штата Вашингтон, где уже в течение предстоящей недели будут установлены более сотни температурных рекордов. По последним данным, уже в трех городах США зафиксированы рекордно высокие температуры для августа, которые создают экстремальные погодные условия, влекущие за собой катастрофические последствия — засуху и масштабные пожары. В Центре по контролю и профилактики заболеваний также напомнили, что жара в США убила больше людей, чем другие экстремальные погодные условия.

Напомним, в 2019 году Долина Смерти стала лидером рейтинга самых жарких мест на планете. В этот список также вошла вулканическая местность Даллол в Эфиопии — она, кстати, имеет самую высокую среднюю температуру воздуха среди всех населенных мест планеты. Самыми жаркиим местами на Земле также считаются город Эль-Азизия в Ливии, где летом температура воздуха поднимается до 48°C, и суданский город Вади-Хальфа, в котором практически нет осадков.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украину охватило глобальное потепление, которое в нашей стране происходит быстрее, чем во всем мире.

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