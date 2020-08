На Земле зафиксирован новый температурный рекорд - где самое жаркое место на планете

Глобальное потепление, которое влечет за собой изменение климата, набирает обороты. 17 августа в национальном парке Долина Смерти, расположенном в Калифорнии, зафиксирована самая высокая температура на Земле — 54,4°С. Национальная погодная служба США пока проверяет данные, и если они подтвердятся, то эта температура будет считаться рекордной на Земле, а Долина Смерти укрепит свое звание самого жаркого места на планете. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Новый температурный рекорд зафиксировала автоматическая метеорологическая станция Национальной службы погоды США в районе Печного ручья недалеко от границы со штатом Невада. Этот показатель будут проверять — профессор Джеймс Ренвик, специалист по климату из Веллингтонского университета штата Виктория, объяснил, что в этих случаях нужны дополнительные проверки приборов, которые должны работать корректно и точно. Он напомнил, что последний раз самую высокую на Земле температуру в +54°C фиксировали в этой же Долине Смерти в 2013 году.

Per the climate data in xmACIS2, this is the first time since 1913 that Death Valley has reached 130F. In July 2013, it last reached 129F. If valid, it would be the hottest August temperature at the site by 3F. @NWSVegas pic.twitter.com/gZNBW4NXI4