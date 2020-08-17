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На Земле зафиксирован новый температурный рекорд - где самое жаркое место на планете

На Земле зафиксирован новый температурный рекорд - где самое жаркое место на планете Фото: pxhere.com

Глобальное потепление, которое влечет за собой изменение климата, набирает обороты. 17 августа в национальном парке Долина Смерти, расположенном в Калифорнии, зафиксирована самая высокая температура на Земле — 54,4°С. Национальная погодная служба США пока проверяет данные, и если они подтвердятся, то эта температура будет считаться рекордной на Земле, а Долина Смерти укрепит свое звание самого жаркого места на планете. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Новый температурный рекорд зафиксировала автоматическая метеорологическая станция Национальной службы погоды США в районе Печного ручья недалеко от границы со штатом Невада. Этот показатель будут проверять — профессор Джеймс Ренвик, специалист по климату из Веллингтонского университета штата Виктория, объяснил, что в этих случаях нужны дополнительные проверки приборов, которые должны работать корректно и точно. Он напомнил, что последний раз самую высокую на Земле температуру в +54°C фиксировали в этой же Долине Смерти в 2013 году.

Как известно, в истории также имеются данные, что в 1913 году в Долине Смерти была зафиксирована температура 56,7°C. НО эту информацию оспаривают ученые, считая, что тогда при измерениях была допущена ошибка.

Важно отметить, что текущая рекордная жара не ограничивается только пустынями — эксперты сообщают, что она простирается от Аризоны до штата Вашингтон, где уже в течение предстоящей недели будут установлены более сотни температурных рекордов. По последним данным, уже в трех городах США зафиксированы рекордно высокие температуры для августа, которые создают экстремальные погодные условия, влекущие за собой катастрофические последствия — засуху и масштабные пожары. В Центре по контролю и профилактики заболеваний также напомнили, что жара в США убила больше людей, чем другие экстремальные погодные условия.

Напомним, в 2019 году Долина Смерти стала лидером рейтинга самых жарких мест на планете. В этот список также вошла вулканическая местность Даллол в Эфиопии — она, кстати, имеет самую высокую среднюю температуру воздуха среди всех населенных мест планеты. Самыми жаркиим местами на Земле также считаются город Эль-Азизия в Ливии, где летом температура воздуха поднимается до 48°C, и суданский город Вади-Хальфа, в котором практически нет осадков.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украину охватило глобальное потепление, которое в нашей стране происходит быстрее, чем во всем мире.


Погода в Украине и Мире на 5 дней

Источник: ONLINE.UA
Теги: Глобальное потепление, жара, температура воздуха, зміни клімату, Долина Смерті, США, рекорд, погода
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