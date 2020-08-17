В ЕС раскрыли, для чего введут санкции против режима Лукашенко - важные детали

Санкции против белорусского режима Александра Лукашенко не должны вводиться только ради самих себя, отметили в правительстве Польши. Заместитель главы МИД Марчин Пшидач назвал главную цель рестрикций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на TVP Parlament.

По словам дипломата, санкции должны привести к проведению новых выборов президента республики. Также он обратил внимание на непредсказуемости ситуации.

"Санкционный процесс продолжается, но он не является целью сама по себе. Для нас главное — стабилизация ситуации в Беларуси и проведения новых выборов... Мы находимся в ситуации сильно непредсказуемой и динамической. На данном этапе трудно предсказать, в каком направлении, наконец, этот процесс будет придерживаться ", — пояснил Пшидач.

Между тем федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас рассказал накануне, какие именно санкции грозят окружению Лукашенко. Он отметил, от них не должен страдать белорусский народ — только те, кто несет ответственность за фальсификацию выборов или насилие над протестующими.

"Мы хотим целенаправленно наказать отдельных лиц, которые были привлечены к манипуляции с выборами и насилия над демонстрантами", — пояснил министр.

напомним, 9 августа в Беларуси провели президентские выборы, на которых по версии ЦИК победил Александр Лукашенко. Тысячи белорусов обвинили власть в фальсификации и от самого дня голосования выходят на протестные акции.

Первые дни протестов продемонстрировали чрезвычайную жестокость силовиков, которые задержали буквально за несколько дней тысячи людей. Их выпустили из изоляторов позже — после нескольких суток издевательств и буквально пыток.

Как сообщал ONLINE.UA, официальный Киев отозвал посла в Беларуси на фоне решений Минска, которые произошли в последние дни. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о кардинальном изменении отношений между государствами. Виновником их в украинском правительстве назвали исключительно режим Лукашенко.