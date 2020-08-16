Бомба-ракета: Тина Кароль готовит украинцам сенсационный сюрприз

Звезда украинской эстрады Тина Кароль снова произвела фурор в сети, но на этот раз не яркими фото, которыми артистка часто радует фанатов, а анонсом новой песни — она записала ее с известным американским рэпером Snoop Dogg и R&B-исполнителем Luca Dayz, а также группой LOE. Этой сенсационной новостью Тина поделилась с украинцами в соцсети. Поклонники звезды в восторге — они с нетерпением ждут премьеры нового хита Кароль, уверенные в том, что это будет "пушка-бомба-ракета", передает ONLINE.UA.

В своим Instagram Тина кароль сообщила, что ее совместный трек с известными американскими исполнителями будет называться Blow Your Mind (Взорви мозг). Одним из ее соавторов стал американский R&B-певец Luca Dayz, который, кстати, признался, что эта песня — результат трехлетней работы. Премьера совместного хита Тины Кароль и Snoop Dogg состоится 28 августа. Фанаты уже считают дни до этого невероятного события — они в настоящем шоке, ведь подобное трио просто никто не смог представить.

"Ждем!! Это точно будет взрыв мозга!; Так неожиданно!!!; Чувствую, будет пушка-бомба-ракета!, Вот это уровень!! Так держать; Ущипните меня, если это правда!", — массово комментируют украинцы анонс на новую песню Тины Кароль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 16 Авг 2020 в 9:37 PDT

Напомним, Snoop Dogg (настоящее имя Келвин Кордозар Бродус-младший) — американский рэпер, продюсер и актер, который начал свою карьеру в 1992 году. Снуп известен своей манерой исполнения — ленивая, подчеркнуто спокойная, с растянутыми словами и ритмичной лирикой.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Тина Кароль решилась на откровенное признание.