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Лукашенко неожиданно согласился на выборы - раскрыто главное условие

Лукашенко неожиданно согласился на выборы - раскрыто главное условие Олександр Лукашенко (фото — скріншот відео)

Белорусское общество требует от официального Минска провести честные президентские выборы без фальсификации в пользу Александра Лукашенко. Сам государственный лидер предположил новое голосование после принятия новой Конституции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его выступление в эфире телевидения.

По словам государственного лидера, новые выборы возможны в случае поддержки новой Конституции на референдуме.

"Нам надо принять новую конституцию. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежде конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти", — пояснил Лукашенко.

Интересно, что такая позиция полностью противоречит заявлению, которое прозвучало от президента РБ раньше. Он утверждал, что белорусы скорее дождутся его смерти, чем новых выборов — это якобы убьет страну.

"Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?.. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", — заявил Лукашенко.

Такая радикальная заявление прозвучало во время его визита в Минского завода колесных тягачей. Там находились рабочие, которые выступили с протестом на фоне уличных акций.

Напомним, первые массовые протесты начались вечером 9 августа, сразу после завершения голосования. Сначала власти начали силой подавлять выступление граждан — сотни активистов получили травмы, тысячи оказались в изоляторах.

Как сообщал ONLINE.UA, санкции против белорусского режима Александра Лукашенко не должны вводиться только ради самих себя, отметили в правительстве Польши. Заместитель главы МИД Марчин Пшидач назвал главную цель рестрикций. Они необходимы для новых выборов.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Конституция, выборы, Александр Лукашенко, полмтика, протесты, Беларусь
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