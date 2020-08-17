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Трамп впервые отреагировал на ужасные события в Беларуси - что известно

Трамп впервые отреагировал на ужасные события в Беларуси - что известно Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Протесты и беспорядки в Беларуси вокруг президентских выборов продолжаются больше недели. Американский президент Дональд Трамп впервые с их начала прокомментировал резонансные события. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По словам государственного лидера, текущая ситуация в республике "ужасная".

"Это ужасно. Это ужасная ситуация, Беларусь. Мы будем следить за ней очень внимательно", — отметил Трамп.

В то же время накануне с заявлением о белорусских протесты выступил государственный секретарь Майк Помпео. Согласно его утверждению, в Соединенных Штатах сейчас идет обсуждение по ситуации в Восточноевропейском регионе, особое внимание уделяется попытке подавления протестов в городах Беларуси.

Американский дипломат во время выступления в польской Варшаве подчеркнул, Вашингтон пока контактирует с Евросоюзом и "старается как можно лучше помочь белорусам достичь суверенитета и воли".

Напомним, в Беларусь 9 августа состоялись президентские выборы, по результатам которых победил Александр Лукашенко — с поддержкой 80% голосов. Тысячи белорусов возмутились такими результатами, поскольку оппозиционная кандидат Светлана Тихановська получила лишь 10% — непропорционально реальной поддержки.

В первые дни протестов тысячи активистов и обычных прохожих оказались в изоляторах, где их пытали в течение нескольких суток. И другие сотни людей получили травмы прямо на улицах. Силовики сбавили обороты своей жестокости лишь несколько дней спустя после начала беспорядков.

Евросоюз и Украина жестко осудили подавление протестов и непрозрачные выборы президента, которые устроил режим Александра Лукашенко.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусское общество требует от официального Минска провести честные президентские выборы без фальсификации в пользу Александра Лукашенко. Сам государственный лидер предположил новое голосование после принятия новой Конституции.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Дональд Трамп, полмтика, Беларусь, протесты, Александр Лукашенко, Госдеп США, Майк Помпео
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