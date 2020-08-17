Ученые бьют тревогу из-за новой угрозы от пандемии COVID-19 - к чему готовиться

Карантин, с помощью которых человечество борется против глобальной эпидемии COVID-19 , могут стать причиной новых бед. Ученые обратили внимание на распространения ожирения среди людей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на EurekAlert.

По мнению специалистов сочетание стресса, беспокойства за экономического кризиса, ограничения движения и ограждения от людей провоцируют рост количества людей, которые будут страдать избыточным весом.

Отмечается, что ограничения должны ставить цель уберечь людей не только от инфекции, но и от других расстройств здоровья.

"Мы обеспокоены тем, что те, кто формирует политику, не полностью понимают, как стратегии, такие, как карантин и закрытия бизнеса, могут способствовать росту ожирения — хронического заболевания с серьезными последствиями для здоровья, но с малым количеством вариантов лечения", — цитирует издание научного Кристофера Клемменсена.

Авторы исследования заявили, многие компенсировать вкусной едой и алкоголем ощущение психической незащищенности, что и приведет к возникновению избыточного веса. В то же время экономический кризис повлияет на выбор продуктов — дешевые аналоги имеют большую калорийность.

Ученые призвали правительстве страны заняться разработкой полноценной стратегии для недопущения развития описанной проблемы.

Напомним, во многих странах жесткие ограничения начали вводить на границе зимы и весны 2020 года. Через несколько месяцев их стали ослаблять, однако до полного вывода общества из режима ограничений говорить рано — нет ни вакцины, ни устойчивых лекарств.

По состоянию на 17 августа на планете установили почти 22 миллиона диагнозов COVID-19 .