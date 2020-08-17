Ученые бьют тревогу из-за новой угрозы от пандемии COVID-19 - к чему готовиться

Карантин, с помощью которых человечество борется против глобальной эпидемии
По мнению специалистов сочетание стресса, беспокойства за экономического кризиса, ограничения движения и ограждения от людей провоцируют рост количества людей, которые будут страдать избыточным весом.
Отмечается, что ограничения должны ставить цель уберечь людей не только от инфекции, но и от других расстройств здоровья.
"Мы обеспокоены тем, что те, кто формирует политику, не полностью понимают, как стратегии, такие, как карантин и закрытия бизнеса, могут способствовать росту ожирения — хронического заболевания с серьезными последствиями для здоровья, но с малым количеством вариантов лечения", — цитирует издание научного Кристофера Клемменсена.
Авторы исследования заявили, многие компенсировать вкусной едой и алкоголем ощущение психической незащищенности, что и приведет к возникновению избыточного веса. В то же время экономический кризис повлияет на выбор продуктов — дешевые аналоги имеют большую калорийность.
Ученые призвали правительстве страны заняться разработкой полноценной стратегии для недопущения развития описанной проблемы.
Напомним, во многих странах жесткие ограничения начали вводить на границе зимы и весны 2020 года. Через несколько месяцев их стали ослаблять, однако до полного вывода общества из режима ограничений говорить рано — нет ни вакцины, ни устойчивых лекарств.
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