Возврата назад не будет - оппозиция готовит новый сокрушительный удар по Лукашенко

Оппозиция в Беларуси подготовила еще один крайне неприятный сюприз для белорусского лидера Александра Лукашенко. Так, 17 августа команда белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской призвала к забастовке, чтобы доказать нынешней власти, что возврата назад не будет. С отдельным громким заявлением вситупила руководительница штаба Светланы Тихановской Мария Мороз. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусские СМИ.

"Теперь нам нужно сделать следующий шаг: помочь власти осознать, что возврата назад не будет. Для них понятна только речь силы и конкретного экономического ущерба.Значит нам придется показать, что мы готовы нанести его им. Для того, чтобы жить в своих дворцах и миллионных коттеджах им нужны деньги. Для того, чтобы свозить на провластный митинг людей из райцентра им нужны деньги. Для того, чтобы оплачивать ОМОН им нужны деньги. Наконец, мы должны показать им, что не будем оплачивать все это из своего кармане... Выбирайте представителя на своем предприятии. Он обращается в наш координационный совет Светланы Тихановской, который даст информацию как получить помощь", — отметила Мария Мороз.

Кроме того, политик попросила граждан не бояться и подчеркнула, что для тех, кто собирается бастовать уже собирают деньги в фонды спасения. Что важно понимать, 17 августа сама Тихановская заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусский Александр Лукашенко выступил с очередным громким заявлением — по его словам, протесты в стране спровоцированы, чтобы власть "оттащила своих военных на внутренние действия". Кроме того, он добавил, что его мнение также разделяет глава Кремля Владимир Путин.