Им надоела война - у Зеленского шокировали заявлением о боевиках

Член команды украинского лидера Владимира Зеленского и глава украинской делегации в Трехсторонние контактной группе Леонид Кравчук выступил с неожиданным заявлением — он признался, что чувствует, что россияне "хотят, чтобы на Донбассе был мир", потому что им надоело воевать. По мнению политика, россияне уже не будут настаивать на новом законе для Донбасса. Кравчук также отметил, что если они не будут идти на уступки, то Украина будет вынуждена выйти из Минского процесса и искать другие возможности урегулирования. А сам Кравчук обещает сложить полномочия председателя делегации в таком случае. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Сегодня".

"Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, Козака (Дмитрия, ответственного за Донбасс в администрации Путина— ред.), Грызлова (Бориса, представителя РФ в минской группе — ред.). Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял до детялей, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские", — заявил Леонид Кравчук.

Также важно понимать, недавно Леонид Кравчук озвучил позицию, что особая система управления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта на востоке.

Напомним, что 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске. На посту главного переговорщика по урегулированию конфликта на Донбассе он заменил второго президента Леонида Кучму.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского выступили с новым предложением относительно жителей ОРДЛО и Крыма. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал власти увеличить квоты для поступления выпусников из оккупированных Донбасса и Крыма, а также обеспечить их общежитием и социальной стипендией.