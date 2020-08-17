Аваков созвал экстренное совещание - что происходит

Ночью 17 августа во Броварах в результате поджога сгорел автомобиль программы "Схемы: коррупция в деталях — RFERL", проекта "Радио Свобода". Сейчас Национальная полиция Украина расследует дело по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Глава МВД Арсен Аваков решил провести срочную встречу по этому поводу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности спикера МВД Ярослав Тракало на своей странице в социальной сети, передает ONLINE.UA.

"Сегодня, по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова, состоялась встреча с главным редактором Киевского бюро" Радио Свобода" Инной Кузнецовой. Присутствовали председатель Национальной полиции Игорь Клименко, представители Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. Во время встречи также обсудили состояние расследования уголовного производства по факту обнаружения журналистом "Схемы: коррупция в деталях — RFERL" Михаилом Ткачем возможных признаков слежки в его доме", — говорится в сообщении.

Кроме того, в МВД также в очередной раз решили напомнить, что:

Любые формы давления на средства массовой информации являются недопустимыми.

Расследование таких дел будет максимально объективным и открытым для общества.

Исполнители и, главное, заказчики должны быть привлечены к уголовной ответственности.

"Такое короткое резюме встречи, которая прошла в формате« off the record ». Следствие продолжается", — подчеркнул Ярослав Тракало.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава представительства ЕС в Украине сразу же прокомментировал сообщение о пожаре в доме председатели правлений Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.