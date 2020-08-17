Путину следует держаться подальше - Трамп выдвинул ультиматум России

Американский лидер Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за "ужасной" ситуацией в Беларуси, где продолжаются акции протеста после президентских выборов. Кроме того, в Белом доме подчеркнули, что Путину следует держаться подальше от ситуации в Беларуси и Москва "также должна уважать суверенитет Беларуси и право ее народа свободно и справедливо выбирать своих лидеров". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Это ужасно. Это ужасная ситуация, Беларусь. Мы будем очень внимательно следить за этим... Огромное количество мирно протестующих белорусов ясно показывают, что правительство больше не может игнорировать их призывы к демократии. Сегодняшние высказывания президента Лукашенко отражают это осознание, хотя разделение властей все еще не решает проблемы отсутствия свободных и справедливых выборов", — подчеркнул Дональд Трамп.

Стоит обратить внимание, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко 17 августа предположил проведения новых выборов, но только после принятия новой Конституции. Кроме того, он добавил, что сейчас повторных президентских выборов в стране не будет. Как известно, накануне в столице Беларуси на протесты вышли от 100 до 200 000 человек — митинг считается, возможно, самым большим в истории независимой Беларуси. Белорусские медиа предполагают, что на демонстрацию вышло визуально больше людей, чем во время забастовки 1991 года, когда было 100 000 протестующих. Глава дипломатии Евросоюза Хосеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает белорусов, которые требуют проведения настоящих выборов в стране.

Как сообщал ONLINE.UA, 17 августа народный избранник правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко выступил с новым неожиданным заявлением — он призвал белорусов простить Александру Лукашенко его "грехи и преступления".