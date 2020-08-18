Гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака

Крепкий характер Львов, как правило, строится из кирпичей, которые в него кидали. Львы хотели бы, чтобы Бог дал им ангела-хранителя не с крыльями, а с дубиной. Чтобы в нужный момент — хрясь! — и Лев сразу понял свою ошибку и успел поступить по-другому...

С Тельцами не сложно. Обнял, сказал, что красивая, умная. Если ничего в голову не лезет, спроси "хочешь кушать?" И все, ты — идеальный мужчина. счастье для Тельца — это много путешествовать, вкусно есть и быть рядом с любимым человеком...

У Раков нет времени, чтобы ненавидеть тех, кто ненавидит их, потому что они слишком заняты, любя тех, кто любит их. Раки не принимают близко к сердцу ту критику, которая прозвучала из уст человека, который сам в этой жизни ничего не добился. иногда в Раков вселяется 90-летняя бабка. Она бубнит и всех ненавидит.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 18 августа 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

Пора уже начинать бороться с вашим подавленным состоянием! Никто не сможет помочь вам справиться с нервным расстройством, если этого не захотите, в первую очередь, вы сами. Сходите куда-нибудь, развейтесь.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вам будет необходимо понимание и поддержка. Обращаясь за ними к кому-нибудь, предварительно убедитесь, что избранник пребывает в хорошем настроении, в противном случае вы рискуете обменяться с ним ролями.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вашему любимому человеку не придется долго вас на что-то уговаривать: вы и сами будете на все согласны без боя. Постарайтесь однако хотя бы недолго поиграть в недоступность, дабы сделать для вашей половинки более интересной, а результат — более радостным и неожиданным.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодняшний день пророчит вам отличную форму и прекрасное настроение. Теперь главное — не испортить их несвоевременным и некачественным приемом пищи. Есть следует минимум дважды, каждый раз заканчивая трапезу яблоком. Откажитесь от лимонадов и соков цитрусовых, если они не свежевыжатые. Было бы неплохо подкрепиться куриным бульоном с гренками или профитролями..

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодняшний рабочий день вы, очевидно, не встретите с огромным энтузиазмом, уж слишком много поручений вам предстоит сегодня разобрать. Но ситуация вовсе не останется такой безнадежной, как вы могли бы подумать: уже во второй половине дня вы получите хорошие новости.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 18 августа 2020 года для Тельцов

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вам лучше не начинать новых дел. Максимум, чем можно занять руки (голову лучше оставить в покое) — это домашние хлопоты.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Если сегодня вы будете поддерживать свой дух в тонусе, то и тело за ним обязательно подтянется. Сделайте все возможное для того, чтобы быть в состоянии бодром и веселом на протяжении всего дня.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Не спешите сегодня обещать вашим родным и друзьям весь день уделить им и только им. Велика вероятность того, что ваше присутствие, моральное или физическое, потребуется на рабочем месте. Вряд ли вас это в полной мере обрадует, однако сажаться с обстоятельствами для вас будет тяжеловато.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам с вашему любимому человеку будет довольно трудно понять друг друга. Может быть, это случится потому, что понять вы друг друга не захотите, поэтому будете прилагать максимум усилий для того, чтобы не слышать аргументов противной стороны и высказывать больше своих?..

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Либо вы сегодня будете сыты вкусным и своевременным обедом, довольны жизнью, веселы и дружелюбны, или голодны, раздражительны и угрюмы. Секрет, по-видимому, в обеде. Нынче его нельзя не то, что игнорировать — с ним даже не рекомендуется задерживаться. А откушать сегодня хорошо бы солянки, если, конечно, там, где вы обедаете ее умеют как следует готовить.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 18 августа 2020 года для Близнецов

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче возможны сильные головокружения. Может быть, это связано с явлениями в атмосфере, если вы к ним очень чувствительны, но не последнюю роль в плохом самочувствии играет и ваша постоянная переутомленность.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

К вам могут совершенно неожиданно зарулить гости. Готовы ли вы к их встрече?

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вашему любимому человеку будет трудно совладать со своими чувствами, поэтому вам следует быть готовым к тому, что в любой момент рядом с вами может произойти маленький ядерный взрыв, и взрывной волной отбросит на неизвестное расстояние в первую очередь вас.

Общий гороскоп для Близнецов

Проведите этот день с друзьями. Сегодня они будут милы как никогда, и вам не придется жалеть о даром потерянном времени.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Никчемные кадры убивают все и могут принести такой убыток, что даже различные кризисы покажутся несерьезными. Если именно вы ответственны за набор персонала, то сегодня особенно тщательно проверяйте новые кандидатуры, и ни в коем случае не принимайте поспешных решений.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 18 августа 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

Если вы планировали сесть на диету или провести какой-либо очищающий разгрузочный день, то, возможно, сейчас один из самых подходящих для этого моментов. Однако будьте вменяемы при составлении вашего диетического меню — оно все-таки должно содержать еду.

Бизнес-гороскоп для Раков

Если уж вы решите сегодня заняться работой, вам придётся сконцентрировать всё своё внимание на каком-то одном деле. Не стоит хвататься сразу за несколько проектов или брать на себя слишком много поручений. Вы всё равно не справитесь со всем качественно. Лучше сделать меньше, да лучше.

Кулинарный гороскоп для Раков

Устройте себе сегодня рыбный день. Если средства позволяют побалуйте свой организм икорочкой, да шашлычком из осетринки. Впрочем, это скорее не еда, а закусь, хоть и хорошая. Если же хочется просто плотно поесть — отведайте щуки. Несмотря на то, что многие относятся к ней как к сорной и не заслуживающей внимания рыбе, поверьте, это не так. Правда только в том случае, если щука свежевыловленная.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня разум с сердцем у вас будут явно не в ладу, ибо если будет говорить одно, второму придется отойти в благоговении в сторону: договориться им будет практически невозможно, даже если ваш любимый человек попробует помочь вам в этом нелегком деле.

Общий гороскоп для Раков

Сегодняшний день — последний перед довольно длительным перерывом в способности активно и небестолково действовать. Используйте его на полную катушку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 18 августа 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

Сегодня звезды рекомендуют Львам помочь вашему желудку справляться с его и без того непростой работой и дать ему возможность отдохнуть от тяжелой пищи. Фрукты, овощи, йогурты, соки — вот чему он в этот день будет особенно рад.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вашему любимому человеку будет очень важно, чтобы вы его поняли или хотя бы сделали вид, что хорошо понимаете. В противном случае, обида с его стороны вам гарантирована, как бы прискорбно или нелогично это ни звучало. Будьте открыты для беседы.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня вам будет очень трудно избежать трений с начальством. Вы будете настаивать на том, что имеете право не только на труд, но и на отдых, а оно будет придерживаться мнения абсолютно противоположного. Впрочем, может случиться и так, что ролями вы поменяетесь.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодняшний день как нельзя лучше подходит для приема пищи в большой дружной компании. Соответственно, и еда должна быть компанейской. Плов, например, чтобы кушать его из большого общего блюда, можно — руками. Или рагу. Короче, большой котел чего-нибудь вкусного, чтобы на всех хватило. И на десерт — обязательно пиво с воблой. Или даже раками.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вы будете беззаботнее, чем обычно, в связи с чем следует быть осторожнее на дорогах — чего доброго, собьют.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 18 августа 2020 года для Дев

Общий гороскоп для Дев

Сегодня, вам, вероятно, придется кричать, чтобы хоть кто-то вас услышал. Ну и бог с ними, не хотят слушать — не надо. Поберегите связки.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня придется приложить немало усилий, чтобы решить все вопросы на работе, а также оставить силы и для налаживания отношений с членами семьи. На потом откладывать решение проблем не рекомендуется, иначе вы рискуете потерять то равновесие, которое так придает вам сил.

Гороскоп здоровья для Дев

Старайтесь не есть плотно на ночь и уж тем более ни в коем случае не совершайте ночные набеги на холодильник, дайте своему желудку отдохнуть хотя бы во время сна, не загружайте его "работой". Если вечером захотите есть, то выпейте стакан кефира.

Кулинарный гороскоп для Дев

Нынче за свою пищу вы должны заплатить сами. Не принимайте ничего "из чужих рук" — скушанное на халяву не будет воспринято вашим организмом как должно, даже если вас угостили из самых лучших побуждений. Соответственно, на званые мероприятия с застольями лучше бы не ходить — зачем зря обижать хозяев невнимание к их угощенью?

Любовный гороскоп для Дев

В этот день вашему любимому человеку придется лечить вас от душевных ран эликсиром любви и пилюлями шуток. Скорее всего, подобные действия довольно быстро и эффективно вам помогут, а если нет — придется применить крайнюю меру — лечение одиночеством.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 18 августа 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче тем, кто часто страдает заболеваниями верхних дыхательных путей, следует быть особенно внимательным к своему самочувствию. Сегодня легко "вдохнуть" какую-нибудь гадость, возможно, не повредит профилактика.

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодня не стоит сопровождать потребление пищи беседой, тем более — деловым разговором. Толка от него большого не будет, а процесс нарушит. Тем паче, что рекомендованные на нынешний день блюда полностью поглотят внимание едока — тушеные с чесноком бараньи или свиные с перцем ребрышки, болтая, есть не с руки.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня вы можете основательно навредить как собственному душевному спокойствию, так и физическому здоровью. Будьте максимально осмотрительны, винить кроме себя будет некого.

Бизнес-гороскоп для Весов

Грядут какие-то перемены, а вы чувствуете себя к ним не готовым. Что ж, сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы попытаться переломить ситуацию. Начните — глаза боятся, а руки-то делают.

Любовный гороскоп для Весов

Выполнить обещание, которое вы дали вашему любимому человеку совсем недавно, вовсе не так трудно, как вам кажется. Даже если оно кажется вам нереализуемым, сегодня вам удастся увидеть эту проблему с другой стороны. В результате у вас получится сделать всё даже быстрее, проще и лучше.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 18 августа 2020 года для Скорпионов

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы можете обидеться на вашего начальника, потому что, на ваш взгляд, он мог бы учесть некоторые сложности вашей жизни и отнестись к вам несколько более лояльно. Однако не стоит надеяться на поблажки с его стороны: в первую очередь, ему нужна выполненная работа, а уже потом здоровый дух сотрудников.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам стоит помнить о том, что никакие обязательства не могут удержать вас рядом с человеком, рядом с которым вы по тем или иным причинам не хотите или не можете находиться. В этот день для вас важно почувствовать себя действительно свободным человеком.

Общий гороскоп для Скорпионов

Движущей силой сегодняшних событий будет либо ваш собственный альтруизм, либо чье-то кумовство. Предпочтительнее первый вариант, ибо тогда вы сможете происходящее проконтролировать.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Сейчас для Скорпионов наступает благоприятный период, чтобы что-то изменить в привычном укладе жизни, так почему бы не воспользоваться этим моментом, чтобы обратить эти перемены на пользу вашего здоровья?

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Все, что вам доведется сегодня делать, должно быть вашим собственным произведением от начала и до конца. Готовки это тоже касается. Забудьте о полуфабрикатах.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 18 августа 2020 года для Стрелецов

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Нынче кушать стоит в большой и шумной компании. Постарайтесь дожить до сладкого, пусть это будет и не просто. Провожать день лучше всего закусывая коктейль птицей, индейкой, гусем, или, на худой конец, уткой, хоть она и маловата для большой и шумной компании. Может быть — двумя утками?

Общий гороскоп для Стрелецов

Не пытайтесь сегодня вмешиваться в чьи-либо дела. Ваше желание помочь оценено не будет.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы просто сама придирчивость. Может быть, это связано с устойчивым желанием упорядочить вашу жизнь? В любом случае в этот день вы будете иметь на окружающих большое влияние. Но не стоит слишком проявлять характер, иначе рискуете нажить себе врагов, а это вам, вне всякого сомнения, не нужно.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы с вашим любимым человеком будете долго спорить на какие-то философские темы и вряд ли придёте в итоге к общему компромиссному решению. Важно, чтобы ваш спор не перерос в битьё посуды и выяснение отношений: тема не будет стоить ухудшения ваших отношений.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Сегодня вы можете отравиться некачественной или просто несвежей пищей, поэтому звезды рекомендуют вам сделать все возможное для того, чтобы максимально беречь ваш желудок.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 18 августа 2020 года для Козерогов

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня вам не следует бояться трудностей и задумываться над тем, способны вы их преодолеть или нет. Глаза боятся — а руки и другие части тела, необходимые для выполнения данного задания, делают. Постарайтесь зажмуриться, перекреститься, если вас это успокаивает — и смело идти вперед.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня ваш бывший любимый человек со скоростью урагана ворвется в вашу жизнь и захочет все переделать в ней по-своему. Однако в ваших силах законопатить окна и двери и дождаться, когда ураган пройдет стороной. Разве что он подхватит ваш домик и унесет его вместе с вами в незнакомую страну...

Гороскоп здоровья для Козерогов

Выбирая, что бы такое съесть на завтрак, отдайте предпочтение кашам — овсяной, гречневой или пшенной. Организм будет вам весьма благодарен.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодняшним днем вы будете наслаждаться с утра до вечера, смакуя каждое мгновение. Особенно хорош будет вечер, проведенный не в одиночестве.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Нынче вас могут настичь не самые приятные последствия неких прошлых событий. Быть может, вы что-то не то скушали накануне, а может статься, когда-то в глубоком детстве ошибка в диете спровоцировала аллергию на какой-то нечасто попадающийся продукт, которую вы обнаружите только сейчас. Во избежание такого развития событий, старайтесь есть только максимально простые и максимально свежие продукты. И, желательно, знакомые.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 18 августа 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам покажется, что ваш любимый человек тратит чересчур много денег. Пусть даже все они уходят на вас, ваше благо и ваше удовольствие, однако это не оправдание для такого расточительства. Воздержитесь однако от длинной лекции о пользе экономии. Лучше выясните для начала его мотивы.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня вы вряд ли останетесь довольны своим обедом. Возможно — вам помешает нехватка времени, возможно — окружение. Если вы не хотите, чтобы к этому прибавилось еще и недовольство качеством еды, заказывайте непременно баранину. Весьма желательно — целую запеченную баранью ногу, шпигованную чесноком и салом. Ее в крайнем случае можно и потом доесть, в виде бутерброда.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вы можете получить массу самых заманчивых обещаний. Не ото всех стоит отказываться, но в каждом следует поискать подвох.

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день звезды рекомендуют Водолеям спать ровно столько, сколько того требует ваш организм — ни секундой меньше. Любые попытки ограничить его в количестве сна, пусть даже подбадривая энергетиками, приведут к довольно печальным последствиям.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Не хочешь зла, не делай добра, помните об этом, когда вас сегодня потянет посодействовать коллеге в одном важном проекте. Потом вы можете жестоко поплатиться за свою доброту. Лучше займитесь своими делами и, в первую очередь, решайте свои проблемы.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 18 августа 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова о них болит у кого-нибудь другого. Вы сможете восстановить свою способность влиять на события.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Нынче у вас вполне может появиться повод для празднества. Вы готовы к тому, чтобы устроить праздничное угощение друзьям, родственникам, коллегам и случайным знакомым заодно? Впрочем, на этом звезды как раз и не настаивают, но вот откупорить бутылочку вина, можно даже не шампанского, а просто, скажем, мерло к мясу — ароматному, нежному, зажаренному именно так, как только и можно жарить мясо — это непременно нужно. Для себя.

Любовный гороскоп для Рыб

Весьма удачный день для того, чтобы поговорить наедине. Но стоит иметь в виду, что стены имеют уши, так что уединяться рекомендуется под открытым небом. Хорошо бы — в глухом лесу, чтобы вас там никто заметить не мог.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня ваши деловые планы могут быть внезапно разрушены неожиданным визитом. Даже если это для вас сюрприз и неприятный, ни в коем образе не вздумайте показать этого, потом не оберетесь проблем. Возьмите себя в руки и пообщайтесь с близкими.

Гороскоп здоровья для Рыб

Сегодня положительные перемены в состоянии вашего здоровья приведут к общему подъему настроения и жизненного тонуса. Этот день обещает быть весьма благоприятным, поэтому вам удастся многое успеть!