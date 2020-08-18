Новости

Лента новостей

Курс валют на сегодня 18 августа - доллар стал дешевле, евро стал дороже

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 18 августа - доллар стал дешевле, евро стал дороже

На вторник, 18 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 18 августа цена доллара США составит 27 гривен 31 копейка. Таким образом цена американского доллара стала на 4 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 37 копеек, что в свою очередь на 7 копеек больше чем в понедельник, 17 августа.

В понедельник, 17 августа, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.245/27.23 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.31/32.29 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 94436 +1616
Выздоровели 48925 +761
Летальные 2116 +27

Данные МОЗ Украины
Обновлено:16:11, 18.08.2020

Курс валют 18.08.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,25
27,31
27,3
EUR
32,45
32,51
32,51
GBP
35,91
35,98
-
RUB
0,37
0,37
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...