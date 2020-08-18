Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 18 августа

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — во вторник, 18 августа, зафиксировали 1616 новых случая заражения. Общее количество больных
По состоянию на 18 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 3272 случая;
- Волынская область — 4792 случая;
- Днепропетровская область — 1772 случая;
- Донецкая область — 1100 случаев;
- Житомирская область — 2497 случаев;
- Закарпатская область — 6435 случаев;
- Запорожская область — 1154 случая;
- Ивано-Франковская область — 6959 случаев;
- Кировоградская область — 746 случаев;
- г. Киев — 10730 случаев;
- Киевская область — 4620 случаев;
- Львовская область — 12 260 случаев;
- Луганская область — 185 случаев;
- Николаевская область — 832 случая;
- Одесская область — 5158 случаев;
- Полтавская область — 565 случаев;
- Ровенская область — 7828 случаев;
- Сумская область — 966 случаев;
- Тернопольская область — 3902 случая;
- Харьковская область — 6360 случаев;
- Херсонская область — 304 случая;
- Хмельницкая область — 1628 случаев;
- Черновицкая область — 7954 случая;
- Черкасская область — 1167 случаев;
- Черниговская область — 1250 случаев
Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 18 августа заболели уже более 22 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали почти 200 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости
На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
С 17 августа, по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в "красную" зону включили:
- Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;
- город Самбор Львовской области;
- город Беляевка Одесской области;
- города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;
- Кицманский район Черновицкой области.
В оранжевой зоне:
- Луцкий и Любашевский районы Волынской области;
- город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;
- города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский , Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;
- Николаевский и Саратский районы Одесской области;
- город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;
- город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;
- город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.
В желтой зоне:
- Киев;
- города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;
- город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
- город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;
- города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
- города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;
- город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;
- Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Минздрава Максим Степанов предупредил украинцев, что в регионах и городах, которые попадают в красную зону, закрывается все на 14 дней, включая детские сады и школы.