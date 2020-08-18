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Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 18 августа

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Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 18 августа Коронавірус в Україні — останні новини 18 серпня (фото — pixabay.com)

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — во вторник, 18 августа, зафиксировали 1616 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 94436 человек, из них 2116 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 48925 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 43395 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

По состоянию на 18 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

  • Винницкая область — 3272 случая;
  • Волынская область — 4792 случая;
  • Днепропетровская область — 1772 случая;
  • Донецкая область — 1100 случаев;
  • Житомирская область — 2497 случаев;
  • Закарпатская область — 6435 случаев;
  • Запорожская область — 1154 случая;
  • Ивано-Франковская область — 6959 случаев;
  • Кировоградская область — 746 случаев;
  • г. Киев — 10730 случаев;
  • Киевская область — 4620 случаев;
  • Львовская область — 12 260 случаев;
  • Луганская область — 185 случаев;
  • Николаевская область — 832 случая;
  • Одесская область — 5158 случаев;
  • Полтавская область — 565 случаев;
  • Ровенская область — 7828 случаев;
  • Сумская область — 966 случаев;
  • Тернопольская область — 3902 случая;
  • Харьковская область — 6360 случаев;
  • Херсонская область — 304 случая;
  • Хмельницкая область — 1628 случаев;
  • Черновицкая область — 7954 случая;
  • Черкасская область — 1167 случаев;
  • Черниговская область — 1250 случаев

Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 18 августа заболели уже более 22 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали почти 200 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19, на сегодняшний день число заболевших превышает 927 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 31 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 6,4 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 777 тысяч людей, вылечились – 14,8 млн пациентов.

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 18 августа (1)

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 18 августа (2)

С 17 августа, по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в "красную" зону включили:

  • Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;
  • город Самбор Львовской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;
  • Кицманский район Черновицкой области.

В оранжевой зоне:

  • Луцкий и Любашевский районы Волынской области;
  • город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;
  • города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский , Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;
  • Николаевский и Саратский районы Одесской области;
  • город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;
  • город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;
  • город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.

В желтой зоне:

  • Киев;
  • города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;
  • город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
  • город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;
  • города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
  • города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;
  • Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Минздрава Максим Степанов предупредил украинцев, что в регионах и городах, которые попадают в красную зону, закрывается все на 14 дней, включая детские сады и школы.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, пандемия, эпидемия, количество больных, статистика по областям, статистика 18 августа, Украина, Минздрав, последние новости о коронавирусе
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