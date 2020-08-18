Не согласимся на деньги - в команде Зеленского приняли окончательное решение

Украинские власти сделали жесткое предупреждение Ирану, где затягивают расследование катастрофы МАУ. Заместитель главы МИД Евгений Енин, который возглавляет украинскую группу переговорщиков с Ираном в деле о катастрофе украинского самолета, который был сбит иранскими военными вскоре после вылета утром 8 января 2020 года, заявил, что Украина больше заинтересована узнать правду об обстоятельствах гибели самолета, чем в денежной компенсации. По словам дипломата, такой позиции придерживаются и семей погибших, которые хотят знать, что произошло в трагический день, поэтому официальный Киев ни каких условиях не согласится на деньги в обмен на правду. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Радио Свобода.

"Вопрос правды нас волнуют гораздо больше, чем вопрос денег. И это не моя позиция, не моя прихоть как руководителя делегации, это — требования семей погибших, которые хотят знать, что произошло тогда. Мы ни при каких условиях не согласимся на деньги в обмен на правду. Понимание правды сможет объективно определить уровень компенсаций, на которые могут претендовать семьи погибших, авиакомпания и государство Украина", — пояснил Енин позицию Киева.

Техническое расследование катастрофы МАУ, по словам Енина, важно не только для Украины, но и для всего мира, поскольку, например, после катастрофы малайзийского самолета рейса MH17, сбитого над Донбассом российской ракетой в 2014 году, украинская сторона наработала рекомендации, которые стали обязательными для всех членов IKAO.

Важно отметить, что украинская сторона пытается добиться справедливого расследования обстоятельств катастрофы МАУ исключительно при помощи переговоров с иранской стороной, так как рассмотрение дела в международных судах может затянуться как минимум на пять лет. Иран соглашается на переговоры, где уже согласился выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет. Но в МИД Ирана отметили, что этот процесс занимает много времени и имеет различные технические и юридические аспекты.

Напомним, что украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран — Киев, сбили в ночь на 8 января вскоре после взлета. В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Как известно, среди жертв катастрофы были граждане 7 государств. Недавно министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами в ответ на запрос бывшего иранского законодателя Махмуда Садеки заявил, что в авиакатастрофе украинского самолета МАУ виновен оператор ракетной системы. Он "без разрешения" выпустил две боевые ракеты по пассажирскому самолету, поэтому является единственным виновным в трагедии.

Как известно, в июле Иран отправил в Париж "черные ящики" со сбитого в январе украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ. На данный момент известно, что бортовые самописцы успешно прочитаны и расшифрованы — стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства. Следующий раунд переговоров с Ираном в отношении расследования авиакатастрофы рейса Тегеран-Киев, запланирован на октябрь.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Иран принял новое возмутительное решение против Украины — власти страны заявили, что не будут компенсировать украинской авиакомпании "Международных авиалиний Украины" стоимость самолета, который ошибочно сбили в январе. В Тегеране считают, что компенсацию должны выплатить европейские страховые компании.