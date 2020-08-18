Лукашенко снова опозорился на весь мир - скандальные подробности

Белорусский лидер Александр Лукашенко снова опозорился на весь мир — накануне он публично заявил, что за белорусской оппозицией, которая добивается его отставки из-за фальсификации результатов выборов, стоят западные страны, в том числе Германия и Литва. Лукашенко даже заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель 16 августа лично звонила ему и хотела переговорить. В Берлине не оставили без внимания это скандальное заявление — Кабинет министров Германии опроверг сообщения о недавних переговорах между Меркель и Лукашенко, отметив, что канцлер не проводила никаких телефонных бесед с белорусским лидером с 9 августа, когда в Белоруссии прошли выборы главы государства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти — Науседа, президент Литвы, там и прочие... Мы хотим поговорить... Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока", — заявил Лукашенко на встрече с митингующими.

Согласно заявлению представителя правительства Германии, Меркель не проводила никаких телефонных бесед с белорусским лидером с 9 августа.

В то же время пресс-служба литовского президента сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель 17 августа звонила президенту Литвы Гитанасу Науседе для обсуждения санкций против Беларуси, которые планируют принять 19 августа на заседании Европейского совета. Также канцлер Германии сообщила литовскому коллеге, что 18 августа планирует позвонить российскому президенту Владимиру Путину и обсудить с ним ситуацию в Беларуси. Также Меркель выразила благодарность Литве за помощь, оказанную главной оппонентке Лукашенко Светлане Тихановской, которой пришлось уехать из Беларуси, и поинтересовалась ее состоянием и планами на будущее. Кроме этого, главы Германии и Литвы обсудили возможную помощь в укреплении белорусского гражданского общества.

Как известно, в том, что белорусы наконец захотели свободы и демократии, Лукашенко обвиняет Европу. Он убежден, что протестными акциями "руководят кукловоды из-за границы" и даже нашел в этой ситуации "украинский след". В связи с этим президент Беларуси обратился российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности. По данным белорусских СМИ, на российских дорогах уже появились несколько колонн неузнанной военной техники, которые двигались в направлении границы с Беларусью — они не исключают, что российские военные уже находятся на белорусской территории.

Сам Лукашенко при этом не скрывает, что ждет военной помощи от России. Выступая перед белорусами он публично угрожал протестующим "реакцией России" на нестабильную ситуацию в стране и требования о проведении повторных выборов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Киев готовит жесткий ответ на скандальное заявление Лукашенко, который обвинил руководство Украины в том, что оно якобы "приказывает" Беларуси провести новые выборы. Более того, Лукашенко заявил, что если повторные выборы в Беларуси состоятся, то беларусы "станут на колени, как украинцы, и будут молиться на неизвестно кого".