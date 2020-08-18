Кабмин поддержал экстренное предложение Авакова - что важно знать

Украинские власти наконец приняли решение относительно массового приезда хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана в сентябре. Правительство оперативно отреагировало на предложение главы МВД Арсена Авакова, который считает, что традиционный формат празднования и религиозных обрядов в Умани во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения. Было принято решение ввести технические ограничения на посещение иностранцами Умани. Об этотм сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах, что заставляет Правительства этих стран возвращаться к более жесткому карантина. Мы заслушали доклады профильных министров в правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев" — пояснил решение правительства Аваков.

Министр внутренних дел напомнил, что аналогичные договоренности ранее были достигнуты с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии. Аваков надеется на понимание в этом вопросе и от представителей хасидской религиозной общины.

Как известно, на запрете приезда хасидов на Рош ха-Шана в Умань настаивали и местные власти. Мэр Умани Александр Цебрий заявлял, что готов блокировать дороги на въезд в город.

Напомним, иудейский Новый год отмечается ежегодно в новолуние осеннего месяца тишрей — седьмого месяца еврейского календаря. Евреи считают, что Бог сотворил мир именно в седьмом месяце, поэтому и ведут с него летоисчисление. С этим праздником у них связано сотворение первых людей, вкушение запретного плода, окончание Всемирного потопа, чудесное спасение Исаака во время жертвоприношения и другие важные события библейской истории. Празднование иудейского нового года в Умани связано с тем, что в городе похоронен цадик (праведник) Нахман, а его могила — одна из наиболее почитаемых святынь и место паломничества для представителей брацлавского течения хасидизма.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что к Зеленскому обратились с неотложным требованием запретить приезд хасидов в Умань, поскольку такое массовое паломничество угрожает не только местным жителям, но и всей Украине.