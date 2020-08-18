Так и должно быть - в Интере раскрыли причины разгрома Шахтера

Украинский клуб "Шахтер" разгромно вылетел из Лиги Европы по итогам матча против "Интера". В тренерском штабе иностранной команды прокомментировали потрясающую победу над дончанами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт "Шахтера".

По словам главного тренера итальянцев Антонио Конте, его команда отличилась очень хорошей игрой.

"Все мы довольны. Так и должно быть. Я видел, как мои футболисты играли на таком высоком уровне, в матче, где не было фаворита... Мы прессинговали" Шахтер "на протяжении всего поединка для того, чтобы противник не владел мячом. Мы присутствовали во всех зонах поля и прессинговали ", — пояснил он.

Конте подчеркнул, "Шахтер" — это команда с очень талантливыми игроками, что делает победу еще триумфальнишою.

"Мы, наверное, застали" Шахтер "неожиданно на основе того качества игры, которую показали. Я не думаю, что" горнякам "чего-то не хватило, чтобы показать свой талант. Считаю, мои подопечные полностью заслуживают такой победы. На мой взгляд , они идеально играли со всех точек зрения. Мы пытались сделать так, чтобы сильные качества "Шахтера" не оказывались, а оказывались слабые. Я доволен этим поединком. Получил большое удовольствие, глядя, как мои футболисты действуют против таких талантливых игроков "Шахтера", — добавил главный тренер.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине стартует чемпионат по футболу 2020-21. УПЛ уже утвердила расписание первых матчей, которые начнутся 21 августа. В новом сезоне FAVBET Лиги примут участие команды: Шахтер, Динамо, Заря, Десна, Александрия, Колос, Днепр-1 , Мариуполь, Олимпик, Ворскла, Львов, Минай, Движение, Ингулец.

Откроют сезон Олимпик и Динамо. Также на этот день запланирован матч между Шахтером с колосом, если "горняки" не пройдут в финал Лиги Европы.