Украина нанесла мощный удар по России - что известно

Украинское правительство продлило спецпошлины на импортируемый из России уголь, дизельное топливо и сжиженный газ. Согласно утвержденным тарифам, для газов сжиженных и углеводородов пошлина теперь будет составлять 3%, для угля — 65%, на дизтопливо — 4%. Соответствующее решение уже вступило в силу. Установленные спецпошлины будут действовать до 31 декабря 2020 или до прекращения российской агрессии в отношении Украины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Согласно части одиннадцатой статьи 29 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" и с целью принятия мер, необходимых для защиты существенных интересов безопасности при чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях, Кабинет Министров Украины постановил установить специальную пошлину на товары происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины в процентах к таможенной стоимости товаров", — говорится в решении Кабмина.

Как известно, с 1 августа 2019 года в Украине действовали спецпошлины в размере 3,75% на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом из России. С 1 октября 2019 года эту пошлину увеличили до 4%. Пошлины на поставки сжиженного углеводородного газа изначально составляли 1,75%, потом их подняли до 3%.

Напомним, ранее Минэнерго Украины выступило с инициативой введения квот на дизельное топливо из России на уровне 175 тыс. тонн в месяц, а также сжиженного газа в 50 тыс. тонн с запретом импорта любых других видов топлива из РФ. Свою позицию ведомство поясняло стремительным ростом импорта СУГ и ДТ из страны-агрессора и необходимостью ограничить импорт этого топлива из России на уровне 30% от объема украинского рынка.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине приняли неожиданное решение относительно импорта топлива из России. Межведомственная комиссия по международной торговле решила не вводить пошлину на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России в Украину. В МКМТ расценили нецелесообразной жалобу "Укртатнафты", "Укрнефти" и "Укргаздобычи", связанные с бизнесменом Игорем Коломойским, в котором компании настаивали на введении пошлин на российские энергоресурсы в размере 8,46%.