Лукашенко шокировал новой выходкой на фоне протестов - что случилось

Белорусские силовики отличились потрясающей жестокостью при подавлении протестов после выборов президента 9 августа. Между тем государственный лидер Александр Лукашенко решил наградить представителей соответствующих структур "За безупречную службу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на президентский указ.

Согласно обнародованным данным, речь идет о медали трех степеней. Документ подписан еще 13 августа.

Известно, что награды получили более 300 силовиков различного уровня. Среди награжденных — заместитель командующего Внутренними войсками Хазалбек Атабеков, который получил медаль "За безупречную службу I степени".

Напомним, вечером 9 августа, сразу после закрытия избирательных участков по всей Беларуси начались массовые протестные акции. В течение первых дней беспорядков силовики задержали тысячи человек, в том числе и простых прохожих. Их выпустили из изоляторов несколько дней спустя, все рассказывают о жестоких издевательствах и пытках.

В то же время силовики отличились жестокостью и на улицах — они использовали водометы, резиновые пули и свето-шумовые гранаты. Сотни людей получили ранения, известно как минимум о двух погибших.

Тысячи белорусов обвинили власти в фальсификации выборов, действующий президент Александр Лукашенко получил якобы более 80% голосов. Его оппозиционная соперница Светлана Тихановська только чуть больше 10%.

Как сообщал ONLINE.UA, накануне Лукашенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель 16 августа лично звонила ему и хотела поговорить. В Берлине опровергли сообщения о недавних переговоры и отметили, что канцлер не проводила никаких телефонных бесед с белорусским лидером по 9 августа.