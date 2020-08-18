С 18 августа - Путин шокировал новым решением относительно Украины

Российский глава Владимир Путин активизировал подготовку к масштабным военным учениям "Кавказ 2020" в оккупированном Крыму. 18 августа на украинский полуостров по его приказу началась внезапная проверка войск и военные спецучения в Южном военном округе России, в который Кремль включил и оккупированный Крым. Спецучения стартовали одновременно на 25 полигонах и 16 военных аэродромов. В них примут участие тысячи российские военных и более 250 единиц военной техники. Кроме того, с 18 августа Путин объявил срочные учения военной полиции, в ходе которых будут проверены готовность военнослужащих военной полиции к выполнению задач по предназначению. О новом шокирующем указе Путина сообщили в российском Минобороны, передает ONLINE.UA.

"В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов. Данное мероприятие спланировано с целью оценки способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению " Кавказ-2020 ", — сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению Путина дал распоряжение предусмотреть реализацию программ боевой подготовки и слаживания в рамках учений и контрольных занятий.

"Учесть в определении оценки состояния уровня подготовки объединений, соединений, воинских частей при их допуске на стратегическое учение " Кавказ-2020 ". На всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности", — заявил Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ.

Как известно, внезапная проверка войск по приказу Путина началась еще 17 июля. Ее якобы решили провести для оценки способности российских военных обеспечить безопасность на юго-западе РФ. В Минобороны РФ запланировали провести 56 тактических учений, в которых примут участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Для учений задействуют 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях.

МИД Украины выразило протест России из-за военных учений, которые она проводит в Крыму, но реакции Москвы, по традиции, не последовало. При этом украинские военные не исключают, что оккупанты под прикрытием учений могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым. Минобороны Украины готовится к возможному наступлению России со стороны Крыма.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос озвучил украинским гражданам важное предупреждение — он официально сообщил о том, что пророссийские оккупанты подготовили в аннексированном Крыму свои военные штабы и мобилизационную базу. Согласно последним данным СНБО, их могут использовать в "активной фазе боевых действий". По словам Сергея Кривоноса, штабы и мобилизационная база подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на учения.