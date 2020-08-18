РБ Лейпциг против ПСЖ - где смотреть поединок Лиги чемпионов

Восстановленную после карантина Лигу чемпионов доигрывают в сжатые сроки. Вечером во вторник, 18 августа, на поле арены в португальском Лиссабоне сойдутся РБ Лейпциг и ПСЖ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные турнира УЕФА.

Согласно обнародованным подробностями, это первая встреча команд в рамках чемпионата. Они раньше играли друг против друга только в товарищеском матче.

Игра начинается в 22:00. Ее будет транслировать телеканал "Футбол 1".

Интересно, что для Лейпциге это лишь второй сезон в Лиге чемпионов, однако клуб все же сумел дойти до полуфинала. Между тем парижская команда регулярно играет на этом уровне, однако к упомянутому этапа не доходило уже 25 лет.

Предыдущий сезон ЛЧ завершился для немцев на групповом этапе. Сейчас они вырвались в плей-офф, одолели "Тоттенхэм" (4: 0 по итогам двух матчей) и "Атлетико".

ПСЖ раз играл в полуфинале клубного турнира УЕФА еще в 1995 году. Тогда они уступили "Милану" с общим счетом 0: 3. В парижан есть шанс стать пятым французским клубом, который пройдет в финал чемпионата.

Напомним, длительное время профессиональный футбол по всему миру было парализовано из-за карантина, который ввели на фоне пандемии COVID-19 . Представители УЕФА решили для экономии времени разыграть Лигу Европы и Лигу чемпионов в течение августа, отдельные матчи длятся буквально параллельно.

Следующий сезон благодаря оперативному завершению текущего начнется, как предполагается, уже осенью.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский клуб "Шахтер" разгромно вылетел из Лиги Европы по итогам матча против "Интера". В тренерском штабе иностранной команды прокомментировали потрясающую победу над дончанами.