Зеленский подписал важный указ относительно Донбасса

18 августа глава государства Владимир Зеленский вновь изменил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. В переговорный процесс с Россией и ОРДЛО президент включил первого премьер-министра Украины Витольда Фокина. Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы делегации — Леонида Кравчука. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на сайте ОП, передает ONLINE.UA.

"Внести в Указ Президента Украины от 5 мая 2020 № 167 "О делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе" (с изменениями, внесенными Указом от 30 июля 2020 № 302) следующие изменения: в частичное изменение статьи 2 ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Фокина Витольда Павловича, определив его первым заместителем главы делегации", — говорится в указе Зеленского.

Как известно, на данный момент в ТКГ по Донбассу входят: вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам), председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам), заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности),

председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Важно отметить, что Зеленский уже ранее подчерждал, что намерен включить в ТКГ по Донбассу Фокина. Он отмечал, что в состав украинской делегации в ТКГ, кроме Леонида Кравчука и Витольда Фокина, войдут вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко. Зеленский считает очень мощной нынешнюю команду Украины в ТКГ.

Кравчук же ранее сообщал, что основная функция Фокина будет заключаться в коммуникации между жителями Донбасса. Сам Фокин ранее уверял, что готов поехать на оккупированную часть Донбасса, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Кравчук поддерживает его инициативу.

Как сообщал ONLINE.UA, Кравчук не видит перспектив переговоров с командой российского президента Владимира Путина по Донбассу. Он считает, что вернуть Донбасс и завершить войну можно только с помощью жителей ОРДЛО, которых планирует убедить в перспективе развития региона в составе Украины. Представитель президента Владимира Зеленского в переговорной группе убежден, что для достижения мира на востоке Украины нужно услышать тех людей, которые живут на Донбассе, а это 1,7 млн человек — и если они захотят, чтобы война закончилась, то Москва их услышит лучше, чем представителей официального Киева.