Это преступная группировка - оппозиция поразила заявлением о режиме Лукашенко

Белорусская оппозиция отреагировала на дерзкую заявление президента Александра Лукашенко, который отверг идею проведения новых выборов. В штабе его оппонентов утверждают, инициатива о новом голосования направлена не только самому государственному лидеру. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление Анны Красулиной, спикера штаба, в украинском телеэфире.

По ее словам, нежелание Лукашенко проводить выборы — это исключительно его проблема.

"Мы понимали, что позиция Лукашенко такая, и наше обращение по поводу мирной передачи власти направлено не только к нему, но и к адекватным чиновников, которые в состоянии принять такое решение. Сам он пусть забарикадуеться в одной из резиденций и отстреливается изнутри, это его проблемы, никому лично он не нужен. А то, что власть должна перейти к народу, который победил, это очевидно ", — пояснила соратница Светланы Тихановской.

Она подчеркнула, легитимность действующего президента закончится 10 сентября, это крайняя дата для его мандата, пересчет голосов на выборах 9 августа станет невозможным. В оппозиции также есть информация о якобы сожжены бюллетени, что делает невозможным перерасчет.

В то же время оппозиционеры подали документы о фальсификациях, однако власти проигнорировали их.

"ЦИК уже признали, это все будет обжаловано, а наш Верховный суд, в отличие от Украины, как и парламент, и бывший президент — это все равно преступная группировка, поэтому правду там вы не найдете. Мы понимаем, что от мирного протеста в улицах нужно переходить к более серьезного влияния, а именно — забастовок. Это самое больное место режима, и забастовки распространяются ", — отметила Красулина.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусское общество требует от официального Минска провести честные президентские выборы без фальсификации в пользу Александра Лукашенко. Сам государственный лидер предположил новое голосование после принятия новой Конституции.