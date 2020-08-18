Такого больше никогда не будет - Дантес растрогал украинцев новым душевным клипом

Украинский певец Владимир Дантес после продолжительного творческого отпуска снова запел — 18 августа он порадовал фанатов новой работой, от которой пришли в восторг украинцы. Дантест выспустил клип на песню "Одноклассница", который реально погружает в молодость и оживляет воспоминания о беззаботной юности, первой любви и о том, что было когда-то впервые и уже никогда не повторится. В первые часы после премьеры клип Дантеса посмотрели десятки тысяч украинцев — они признались, что видео и текст песни растрогали их до слез, передает ONLINE.UA.

"Вышел клип, который является самым творческим. Он сильно погружает в атмосферу личного. Того, что где-то внутри. Эта работа о том, о чем мы давно забыли. О том, что было когда-то впервые", — прокомментировал Дантес свою новую работу.

В своем новом клипе Дантес показал трогательную историю двух влюбленных подростков. Он уверен, что в героях ролика зрители могут увидеть себя и вспомнить с легкой светлой грустью о том, чего уже никогда не будет впервые.

"Первый поцелуй, от которого у тебя подкашиваются ноги, первый "Чупа-чупс", жвачка "Turbo", переводные татуировки. В наше время не удивишься газированному напитку. А тогда "Yupi", кола, киндер сюрпризы, коллекция бегемотиков, полет в самолете, поездка в другой город, выход на сцену – все было невероятно и в первый раз", — пояснил Дантес свой главный месседж, который вложил в новый клип.

Стоит обратить внимание на то, что соавтором новой песни Дантеса украинская певица и участница Нацотбора Евровидение 2020 Jerry Heil. Над клипом работал украинский клипмейкер Леонид Колосовский.

"Ох как же душещипательно!!!! Это не Володя поет, душа поет!; Ностальгия по школе, по первой любви... очень круто!; И как будто снова 16 романтических лет и тепло разлилось по телу; Какой то очень близкие к душе клип и сама песня, прям мурашки; Песня — нежность на кончиках пальцев! Это не прекрасный голос Владимира, это душа поет!!!! Все искренне, честно, вот реально "машина времени", — массово комментируют украинцы новый клип.

Напомним, Владимир Дантес – украинский певец, теле— и радиоведущий, и по совместительству муж солистки группы "Время и стекло" Надежды Дорофеевой. Последнее время он находился в творческом отпуске, но решил возобновить свою деятельность.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Дантес дал украинцам забавные советы, как не развестись на карантине.