У Зеленского наконец объяснили громкое решение по Донбассу - что следует знать

Витольд Фокин недавно получил должность первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Ее глава Леонид Кравчук объяснил это решение Киева. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, первый премьер-министр независимой Украины будет заниматься коммуникацией с населением Донбасса, в том числе ОРДЛО.

"Фокин будет, как и Резников, первым заместителем председателя украинской делегации. Его главная задача на этом акцентировали внимание и президент Зеленский и руководитель Офиса президента Ермак — это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и тех жителей Донбасса, живущих на остальной территории Украины, а их уже почти 1,5 миллиона человек. Также многие переселились и за границу ", — пояснил Кравчук.

Он обратил внимание, сейчас для прогресса важно не только знать позицию "руководителей этих образований" (он имел в виду оккупационный режим — ONLINE.UA), Кремля, но и людей — тех, кто живет в регионе или переехал.

"Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в этом случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссного, аналитического подхода будут полезными для этого дела. Я сегодня сделал представление президенту Украины, чтобы Витольда Павловича Фокина назначили первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе ", — добавил Кравчук.

Как сообщал ONLINE.UA, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин наконец решил поделиться видением своей роли в Трехсторонний контактной группе и в команде украинского лидера Владимира Зеленского.

По его словам, сейчас конкретная должность для него в ТКГ не определена, поскольку политику пока не сообщили об этом официально. Пока ексглава правительства не понимает, в какой ипостаси выступать на переговорах.