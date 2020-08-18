Эрдоган принял жесткое решение против Украины - что происходит

Украина теряет крупный рынок сбыта своей продукции. С 20 августа Турция вводит дополнительный таможенный сбор в размере 15-20% на 115 видов украинских товаров, из-за чего их экспорт будет фактически заблокирован. Такое жесткое решение против Украины принял турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который уже подписал соответствующий указ. Какая продукция попала под новые пошлины и как решение Эрдогана отразится на украинском экспорте сообщили в Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), передает ONLINE.UA.

"20 августа вступает в силу Указ Президента Турции, которым вводится дополнительный таможенный сбор для 115 товаров, в том числе для кондитерской продукции. Согласно этому Указу, с кондитерской продукции, импортируемой в Турцию, будет взиматься дополнительная пошлина в размере от 15% до 20%, за исключением продукции из ЕС и стран, с которыми у Турции подписаны Соглашения о свободной торговле. В частности, для украинской шоколадной кондитерской продукции дополнительная пошлина составит 20%, для мучной — 15%", — сообщили ЕВА.

В ассоциации подчеркнули, что на украинский рынок турецкая кондитерская продукция попадает на более выгодных условиях: ввозная пошлина составляет 5-15% в зависимости от вида продукции.

"Поэтому решение турецких властей повысить таможенные ставки значительно ухудшает и без того неравные для Украины условия доступа на турецкий рынок и создает неконкурентную среду для украинских производителей. Соответственно, внедрение дополнительных пошлин турецкой стороной сделает экономически нецелесообразным и фактически полностью заблокирует Украинский кондитерский экспорт в Турцию", — пояснили последствия решения Эрдогана в ЕВА, отметив, что Украина из-за этого потеряет около 15 млн долларов в год.

Как известно, в прошлом году экспорт кондитерских изделий из Украины в Турцию вырос на 20% по сравнению с 2018 годом — до 7,12 тыс. тонн. Турция в 2019 году вошла в топ-10 импортеров украинской кондитерской продукции, ее доля от общего объема кондитерского экспорта составила 3%. Украина импортировала из Турции в 2019 году 7,56 тыс. тонн кондитерской продукции, что на 13% больше показателя 2018 года. В первом полугодии 2020 экспорт украинских кондизделий в Турцию вырос на 2,7% и составил 3,06 тыс. тонн при средней цене экспорта 1,81 долларов за кг.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинское правительство продлило спецпошлины на импортируемый из России уголь, дизельное топливо и сжиженный газ. Согласно утвержденным тарифам, для газов сжиженных и углеводородов пошлина теперь будет составлять 3%, для угля — 65%, на дизтопливо — 4%. Соответствующее решение уже вступило в силу. Установленные спецпошлины будут действовать до 31 декабря 2020 или до прекращения российской агрессии в отношении Украины.