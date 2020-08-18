Пытается подорвать - США срочно обратились к Путину

Накануне Кремль решил помочь режима Александра Лукашенко в Беларуси военным образом. Конгресс США выступил с громким осуждением предложения Владимира Путина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на комитет по иностранным делам Палаты представителей.

Авторами заявления стал руководитель подразделения Элиот Энгель и старший республиканец комитета Майкл Маккол.

"В то время, как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Беларуси", — объявили чиновники.

Конгрессмены выступили со словами поддержки в адрес белорусского народа, то путем протеста борется за свои права, пытается жить в более демократическом государстве.

"Мы призываем администрацию (США) продолжать отвергать агрессию Москвы и работать с нашими европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осуждать чрезмерное применение белорусскими властями насилия и защищать суверенное право Беларуси строить свое собственное будущее", — говорится в заявлении.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента, по которым победу одержал Александр Лукашенко с 80% голосов. Тысячи белорусов вышли на уличные акции через несогласие с итогами и с обвинениями в фальсификации.

Между тем Путин провел несколько телефонных разговоров с Лукашенко, они согласовали возвращения задержанных в июле боевиков-вагнеривцив в Россию и вероятную военную помощь для белорусского режима.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусская оппозиция отреагировала на дерзкую заявление президента Александра Лукашенко, который отверг идею проведения новых выборов. В штабе его оппонентов утверждают, инициатива о новом голосования направлена не только самому государственному лидеру.