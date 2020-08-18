Меркель срочно позвонила Путину - о чем договорились

Мировые лидеры бдительно следят за ситуацией в Беларуси, где возникли массовые протесты после выборов президента. Многие страны ЕС не признают результаты голосования, согласно которым по официальным данным ЦИК РБ победил Александр Лукашенко с 80% голосов. Евросоюз считает выборы нечестными и сфальсифицированными, как и тысячи белорусов, которые уже вторую неделю выходят на масштабные митинги, добиваясь отставки Лукашенко и признания победительницей Тихановской. В связи с обострившейся ситуацией в Беларуси и обращением Лукашенко к президенту России Владимиру Путину за помощью, лидеры мировых стран обеспокоились. Они считают, что если Путин решит оказать военную помощь Лукашенко, то это будет новое вторжение, а Беларусь ждет судьба Украины и других стран, где Кремль оккупировал территории. В связи с этим 18 августа Путину срочно позвонила канцлер Германии Ангела Меркель. Она обсудила с ним ситуацию в Беларуси и подчеркнула неприемлемость любых попыток вмешательства в нее. О чем договорились Путин и Меркель, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Бендестага и Кремля.

"Канцлер подчеркнула, что белорусские власти должны воздержаться от насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно освободить политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", — заявила Меркель в разговоре с Путиным.

Российский президент в свою очередь выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Беларуси.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", — кратко прокомментировали в Кремле переговоры Меркель и Путина.

Как известно, в том, что белорусы наконец захотели свободы и демократии, Лукашенко обвиняет Европу. Он убежден, что протестными акциями "руководят кукловоды из-за границы" и даже нашел в этой ситуации "украинский след". В связи с этим президент Беларуси обратился российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности. По данным белорусских СМИ, на российских дорогах уже появились несколько колонн неузнанной военной техники, которые двигались в направлении границы с Беларусью — они не исключают, что российские военные уже находятся на белорусской территории.

Сам Лукашенко при этом не скрывает, что ждет военной помощи от России. Выступая перед белорусами он публично угрожал протестующим "реакцией России" на нестабильную ситуацию в стране и требования о проведении повторных выборов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко опозорился на весь мир лживым заявлением о звонке Меркель. В Берлине опровергли его слова, отметив, что канцлер звонила ему только в день выборов в Беларуси — 9 августа.