Ученые разработали новое средство против коронавируса - как оно работает

Американские специалисты объявили об успехе в разработке синтетических наноантител против коронавируса
Эксперты Университета Калифорнии назвали свой проект AeroNabs. Ему необходимо пройти тестирование на людях перед массовым производством.
Согласно результатам первых исследований, прошедших с привлечением живого вируса
Пользователь спрея или ингалятора может одним приемом через нос обеспечить свою безопасность примерно в день. Авторы разработки отметили, это может стать простым в использовании и недорогим средством в борьбе против инфекции.
По словам профессора Петера Вальтера, биохимика из Университета Калифорнии, частицы спрея попадают прямо в легкие.
"Если его вдохнуть, он поступит в легкие. Там он сможет атаковать вирус — до того, как вирус попадет в клетки тела", — цитирует его агентство ARD.
Напомним, человечество состоянию на август еще не разработало полноценную вакцину против
По состоянию на 18 августа в мире установили около 22 миллионов диагнозов коронавируса. Более 774 000 человек умерли.
Как сообщал ONLINE.UA, карантинные ограничения, с помощью которых человечество борется против глобальной эпидемии