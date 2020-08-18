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Ученые разработали новое средство против коронавируса - как оно работает

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Ученые разработали новое средство против коронавируса - как оно работает Захист проти коронавірусу (фото — flickr.com)

Американские специалисты объявили об успехе в разработке синтетических наноантител против коронавируса COVID-19. Их можно использовать в спреях или ингаляторах для предотвращения заражения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на портале предыдущего издания bioRxiv.

Эксперты Университета Калифорнии назвали свой проект AeroNabs. Ему необходимо пройти тестирование на людях перед массовым производством.

Согласно результатам первых исследований, прошедших с привлечением живого вируса COVID-19, синтетические молекулы становятся щитом между инфекцией и организмом человека. Они не позволяют коронавируса вмешаться в клетки через S-белок, а именно так то поражает людей.

Пользователь спрея или ингалятора может одним приемом через нос обеспечить свою безопасность примерно в день. Авторы разработки отметили, это может стать простым в использовании и недорогим средством в борьбе против инфекции.

По словам профессора Петера Вальтера, биохимика из Университета Калифорнии, частицы спрея попадают прямо в легкие.

"Если его вдохнуть, он поступит в легкие. Там он сможет атаковать вирус — до того, как вирус попадет в клетки тела", — цитирует его агентство ARD.

Напомним, человечество состоянию на август еще не разработало полноценную вакцину против COVID-19, которая массово распространялась по планете. Также нет в специфических средств лечения новой инфекции, которая вызвала пандемию.

По состоянию на 18 августа в мире установили около 22 миллионов диагнозов коронавируса. Более 774 000 человек умерли.

Как сообщал ONLINE.UA, карантинные ограничения, с помощью которых человечество борется против глобальной эпидемии COVID-19, могут стать причиной новых бед. Ученые обратили внимание на распространения ожирения среди людей. Детали — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, медицина, лекарства, США, наука, пандемия
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