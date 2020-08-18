У Зеленского внезапно изменили планы по Крыму - в чем дело

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова озвучила неожиданное предложение — во время встречи с новоназначенным послом Королевства Норвегии в Украине Эриком Сведалом она предложила создать площадку для переговоров по Крыму и привлечь к ней международных партнеров. Дипломат призвала норвежского коллегу использовать свое влияние в Совбезе ООН, куда недавно включили Норвегию, чтобы добиться восстановления территориальной целостности Украины и заставить российского президента Владимира Путина вернуть Крым. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

"Особое внимание должно быть сфокусировано на ситуации во временно оккупированном Крыму с целью противодействия со стороны международного сообщества шагам России. Инструментом такого взаимодействия рассматривается формализованная международная площадка – «Крымская платформа», призванная обеспечить координацию международных мероприятий на крымском направлении", — заявила Джапарова.

Замглавы МИД Украины также привлекла внимание норвежского посла к важности эффективного взаимодействия с целью противодействия российским гибридным угрозам. Она подчеркнула, что искажение Россией объективной ситуации во временно оккупированном Крыму, а также использование международных площадок и других демократических инструментов с целью попытки легитимизации аннексии Крыма, не должны оставаться без внимания международного сообщества.

"Посол Сведала заверил в непризнании его страной незаконной попытки аннексии Крыма и дальнейшей поддержке Норвегией европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также процесса реализации системных реформ в нашем государстве", — отметили в МИД.

Как известно, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что в его ведомстве уже готово предложение к президенту Владимиру Зеленскому по созданию международной платформы для переговоров по деоккупации Крыма. Он считает, что вопрос деоккупации Крыма нужно рассматривать отдельно от "минских переговоров" по Донбассу, но без участия России. Как одним из лидеров крымского переговорного процесса в МИД видят Польшу.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленскому предложили воспользоваться ситуацией в Беларуси и нанести удар по Путину, чтобы вернуть оккупированный Крым и завершить войну на Донбассе.