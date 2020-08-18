Укрэнерго пояснил шокирующие миллиардные убытки - что случилось

В течение первого полугодия 2020 НЭК "Укрэнерго" потерпела потрясающих убытков в 18,03 миллиарда гривен. Предприятие объяснило такие показатели необходимостью покрытия специальных обязанностей на рынке электроэнергии.

Согласно официальному заявлению, фактические расходы составляют более упомянутой суммы.

"В частности," Укрэнерго "обязано компенсировать дефицит ГП" Гарантированный покупатель ", которое оплачивает" зеленый "тариф производителям из ВИЭ. Фактический тарифный доход на оплату ПСО в январе-июне этого года составил 4,6 миллиарда гривен. Однако, фактические расходы на выполнение ПСО в этот период составляли 21,43 миллиарда гривен. Таким образом, около 93% (16,8 миллиарда гривен) в структуре ущерба компании за I полугодие 2020 приходится именно на выполнение спецобовьязкив ", — отметила НЭК.

Сумма в 1,56 миллиарда гривен была использована из-за особенностей работу балансирующего рынка. Ее комплексуют вследствие механизма урегулирования, который устанавливает законодательство.

"Также на финансовый показатель I полугодия 2020 повлиял эффект рыночной переоценки основных фондов компании, в результате которой стоимость активов значительно увеличилось. В связи с этим, изменилась сумма амортизационных отчислений: если в тарифе Укрэнерго было заложено 362 миллионов гривен, то фактический показатель составил 1,6 миллиарда гривен ", — поясняется в заявлении.

В то же время компания зарегистрировала семикратное увеличение чистого дохода по сравнению с первым полугодием-2019 . Сейчас он составляет 25,3 миллиарда гривен. Такие показатели обеспечили составляющие рынка электроэнергии.

Как сообщал ONLINE.UA, цены на нефть эталонных марок стали стремительно расти — по словам аналитиков, это происходит на фоне ожиданий заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК + на этой неделе.

Стоит обратить внимание на то, что на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 8:19 (по Киеву) октябрьские фьючерсы на нефть Brent торговались по 45,20 долларов за баррель — это на 0,4 доллара (0,89%) выше цены на закрытии предыдущей сессии.