Мы договорились - глава Минобороны обратился к украинцам с важным заявлением

Во вторник, 18 августа, в Украину с официальным визитом прибыл глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. В Киеве министр обороны Украины Андрей Таран и его британский коллега почтили память защитников Украины, которые ценой собственной жизни боролись свободу и независимость нашего государства и возложили цветы к Стеле с Колоколом Памяти. После этого они провели переговоры, в ходе которых достигли важных договоренностей. Результаты переговоров с британским министром сообщил Андрей Таран украинцам на брифинге, передает ONLINE.UA.

"Мы договорились с британскими партнерами направить усилия на укрепление безопасности и обороноспособности Украины. Основное внимание было уделено обсуждению актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес. А именно оценке ситуации безопасности на Востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, тенденциям и перспективам ее развития и путям реагирования на возникающие угрозы. Также выделили приоритеты украинского-британского военного сотрудничества, где ключевое место занимает вопрос развития способностей и повышение боевого потенциала ВМС ВС Украины при участии Великобритании", — подвел итоги переговоров с британским министром Таран.

Глава Минобороны Украины отметил, что во время переговоров также обсуждались перспективы имплементации задач оборонной реформы, вопросы евроатлантической интеграции в контексте максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина с приобретением статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес поблагодарил украинскую сторону за тесное сотрудничество оборонных ведомств по многим направлениям и заверил в неизменности позиции правительства Великобритании по поддержке Украины в современных безопасности условиях", — отметил Таран.

Министр обороны Украины подчеркнул, что визит Госсекретаря по вопросам обороны Великобритании в Украину является выдающимся событием, которое отражает стратегический характер отношений между странами, масштабное оборонное сотрудничество и взаимную настроенность на обеспечение мира и безопасности в регионе.

Напомним, несколько недель назад в Украину приезжала президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга, с которой украинский глава Владимир Зеленский посетил Донбасс. По итогам поездки они согласовали новую программу сотрудничества, которое будет реализовываться с 2020 до 2023 годов. Документ предусматривает получение украинской стороной около 115 миллионов долларов США. Деньги направят на гуманитарную и техническую помощь. Также во время переговоров упоминалось, что Швейцария сейчас стала единственной государством, которая прямо поддерживает людей, пострадавших от войны на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Таран оценил вероятность вторжения российского войска с юга, с направления оккупированного Крыма. Он уверил, что руководством Министерства обороны, Генеральным штабом, командованием ООС спланировано и проведено ряд конкретных мер, направленных на предупреждение обострения обстановки.