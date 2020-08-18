Лион против Баварии - где смотреть интригующий матч Лиги чемпионов

В матче за право выхода в финал Лиги чемпионов сойдутся "Бавария" и французский "Лион". Они будут сражаться друг против друга уже вечером в среду, 19 августа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные УЕФА.

Согласно официальной информации, встреча состоится на стадионе португальского Лиссабона. Она начнется в 22:00.

В течение всех матчей плей-офф немецкой команде удалось получить 15 голов. Они обыграли лондонский "Челси" (7:1 по итогам двух матчей), буквально разгромили "Барселону" (8:2).

Между тем путь французов в полуфинал был несколько тише — они обошли итальянский "Ювентус" (2:2 после двух игр), а также "Манчестер Сити" (3:1).

Транслировать матч "Лион" — "Бавария" Украинский телеканал "Футбол 2".

Ранее команды восемь раз встречались во время Лиги чемпионов. Последний поединок состоялся ровно 10 лет назад, в полуфинале сезона 2009/10. Тогда мюнхенский клуб одолел французов — 1: 0 в первом матче и 3: 0 во втором.

Следует добавить, "Бавария" отметилась в текущем сезоне 9 победами в 9 матчах и 39 голами. Этот показатель стал четвертым лучшим в истории лиги и первым по средней количеству забитых мячей за матч — 4,33.

УЕФА решила разыграть финальный этап Лиги чемпионов и Лиги Европы в сжатые сроки в течение августа. Это позволит начать новый сезон уже осенью.

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