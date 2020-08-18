С Донбасса пришли ужасные новости - что там сейчас происходит

Украинская разведка продолжает внимательно следить за всеми действиями и провокациями пророссийских сил на Донбассе. Несмотря на то, что украинские власти признают соблюдение перемирия боевиками ОРДЛО, в ГУР зафиксировали, что команда российского президента Владимира Путина продолжает стягивать военную технику на Донбасс и наращивать боеготовность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск). В штабе ООС при этом отмечают, что накануне боевики дважды нарушили режим тишины. Ужасные новости с Донбасса сообщили в Минобороны Украины, передает ONLINE.UA.

"Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях вооружения, военной техники и имущества военного назначения. Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, отдельными грузовиками с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения", — сообщили в украинской разведке.

Важно отметить, что СММ ОБСЕ регулярно обнаруживает с помощью беспилотных летательных аппаратов сотни единиц тяжелого вооружения российских гибридных войск в ОРДЛО, которое боевики тщательно скрывают, в связи с чем блокируют работу миссии. В частности отмечается, что Россия стягивает боевикам танки Т-64 , 152-миллиметровые самоходные гаубицы 2С5 "Гиацинт С" и другое тяжелое вооружение. В то же время в миссии уверяют, что запериод перемирия, объявленного с 27 июля, боевики ни одного разу не использовали тяжелое вооружение против украинских военных.

18 августа штаб ООС сообщил, что боевики продолжают блокировать работу наблюдателей ОБСЕ на территории ОРДЛО. Они умышленно не пропускают представителей миссии через КПВВ под любыми предлогами. Украинские военные убеждены, что таким образом оккупанты пытаются скрыть, что действительно происходит на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в СНБО Украины оценили ситуацию на Донбассе. В ведомстве уточнили, что режим "тишины" держится там уже 21 день, а Объединенные силы Украины не имели боевых потерь уже три недели.