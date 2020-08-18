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Перспективное лекарство против коронавируса разочаровало ученых - в чем проблема

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Перспективное лекарство против коронавируса разочаровало ученых - в чем проблема Ліки (фото — publicdomainpictures.net)

Гидроксихлорохин в начале пандемии коронавируса COVID-19 оказался на первых местах в списках счет против новой инфекции, его "рекламировали" даже президент, в том числе и Дональд Трамп. Впрочем, последние исследования показали его полную неспособность преодолеть болезнь. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The New England Journal of Medicine.

Ранее считалось, что препарат может определенным образом бороться с вирусом — он нарушал связь COVID-19 с молекулами ACE2, именно они служат агрессору для попадания в организм.

Сейчас ученые пришли к выводу, что гидроксихлорохин не способен остановить развитие коронавируса в течение четырех дней после потенциального заражения. Команда работала под руководством Дэвида Булвера из Университета Миннесоты.

Согласно данным исследования, ученые привлекли 821 человека без симптомов инфекции, контактировавших с больными. Контакт — это пребывание на расстоянии ближе 1,8 метра в течение не менее 10 минут.

Первая группа из 414 человек принимала гидроксихлорохин, а вторая с 407 плацебо. Состояние участников эксперимента эксперты отслеживали дистанционно, препараты им поставляли домой.

COVID-19 во время исследования развивался в 107 участников, 49 из первой группы и 58 из второй. Ученые назвали такую разницу не значащей статистически, поэтому проект показал неэффективность препарата.

Авторы исследования объяснили, в США не существует практика диагностического тестирования, поэтому диагноз ставят в соответствии с совокупности симптомов — наличии кашля, лихорадки, одышки, белю в горле и мышцах, а также потери обоняния. Это создало определенные ограничения, однако не ставит под сомнение общие результаты.

Как сообщал ONLINE.UA, американские специалисты объявили об успехе в разработке синтетических наноантител против коронавируса COVID-19. Их можно использовать в спреях или ингаляторах для предотвращения заражения.

Источник: ONLINE.UA
Теги: лечение, медицина, коронавірус, США, гидроксихлорохин, инфекция, пандемия
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