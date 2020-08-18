Перспективное лекарство против коронавируса разочаровало ученых - в чем проблема

Гидроксихлорохин в начале пандемии коронавируса
Ранее считалось, что препарат может определенным образом бороться с вирусом — он нарушал связь
Сейчас ученые пришли к выводу, что гидроксихлорохин не способен остановить развитие коронавируса в течение четырех дней после потенциального заражения. Команда работала под руководством Дэвида Булвера из Университета Миннесоты.
Согласно данным исследования, ученые привлекли 821 человека без симптомов инфекции, контактировавших с больными. Контакт — это пребывание на расстоянии ближе 1,8 метра в течение не менее 10 минут.
Первая группа из 414 человек принимала гидроксихлорохин, а вторая с 407 плацебо. Состояние участников эксперимента эксперты отслеживали дистанционно, препараты им поставляли домой.
Авторы исследования объяснили, в США не существует практика диагностического тестирования, поэтому диагноз ставят в соответствии с совокупности симптомов — наличии кашля, лихорадки, одышки, белю в горле и мышцах, а также потери обоняния. Это создало определенные ограничения, однако не ставит под сомнение общие результаты.
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