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В небо подняты боевые истребители - Лукашенко принял новое шокирующее решение

Мир | Читати новину українською
В небо подняты боевые истребители - Лукашенко принял новое шокирующее решение Олександр Лукашенко (фото — president.gov.by)

Белорусский лидер Александр Лукашенко решил начать очередную умышленную провокацию у границ стран НАТО. С 17 августа он внезапно объявил военные учения у литовских границ, после того, как публично обвинил Запад в наращивании военной силы у границ Беларуси, а 18 августа приказал поднять в небо боевые истребители для патрулирования пограничной территории. Официальное объявление об этом сделали в пресс-службе Минобороны Беларуси, передает ONLINE.UA.

"18 августа будут выполняться полеты авиации Ан-26 50 САБ, Як-130 116 ШАБ, Су-30СМ 61 ИАБ в рамках охраны Государственной границы в воздушном пространстве. Летчики 116 ШАБ и 50 САБ в ходе летно-тактических упражнений отработают совместные действия в составе пар самолетов", — сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в рамках объявленных Лукашенко военных учений у границ НАТО белорусские военные выполняют пуски из зенитных ракетных комплексов "Игла" и ведут боевую стрельбу из зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска". Подразделениями проводят также занятия по вождению боевых машин.

Как известно, Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Сам Лукашенко при этом не скрывает, что ждет военной помощи от России. Выступая перед белорусами он публично угрожал протестующим "реакцией России" на нестабильную ситуацию в стране и требования о проведении повторных выборов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что мировые лидеры обеспокоены возможной военной помощью, которую Путина может оказать Лукашенко. В связи с напряженной ситуацией 18 августа к главе Кремля срочно позвонила канцлер Германии Ангела Меркель.

Источник: ONLINE.UA
Теги: НАТО, Александр Лукашенко, Литва, Беларусь, истребители, военные учения, выборы 2020, протесты в Беларуси
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