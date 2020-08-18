Путин провел срочные переговоры с Макроном - что случилось

Больше недели продолжаются массовые беспорядки в Беларуси на фоне кризиса, который начался вместе с выборами президента — 9 августа. Ситуацию в республике срочно обсудили президент РФ и Франции — Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские государственные СМИ.

По обнародованным данным, беседа состоялась якобы по инициативе официального Парижа.

"При обсуждении обострившейся ситуации в Беларуси Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", — отметили в Кремле.

В то же время президенты затронули тему войны в Ливии.

"Продолжен обстоятельный обмен мнениями по вопросам ливийского кризиса", — добавила российская сторона.

В конце разговора государственные лидеры договорились контактировать по этим вопросам в будущем.

Напомним, акции протеста в Беларуси начались буквально вечером после голосования 9 августа. Протестующие обвинили режим Лукашенко в фальсификации и требовали, чтобы он покинул пост.

Недавно Путин и Лукашенко провели переговоры, в ходе которых согласовываться о взаимодействии. Российская сторона даже предложила в случае чего военную помощь.

Как сообщал ONLINE.UA, Конгресс Соединенных Штатов выступил с громким осуждением предложения Владимира Путина. Американские власти обвинили Кремль в попытке подорвать суверенитет еще одной европейской страны.

Конгрессмены выступили со словами поддержки в адрес белорусского народа, то путем протеста борется за свои права, пытается жить в более демократическом государстве.